Deborah Secco desabafa sobre medo de envelhecer e revela: 'Não é só sobre rugas'

Aos 45 anos, atriz compartilhou nas redes sociais reflexões sobre o tempo e a passagem da vida

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:27

Deborah Secco
Deborah Secco Crédito: Divulgação

Deborah Secco, 45, usou as redes sociais para abrir o coração sobre um assunto que mexe com muita gente: o medo de envelhecer. Em uma série de stories no Instagram, a atriz contou que tudo começou quando encontrou uma foto de 2017, ano em que já se achava “velha”.

“Detalhe: a foto era de 2017. Respirei fundo e ri da minha inocência. Hoje, quando escuto um estalo no joelho, já não sei se é a idade ou a obra da vizinha”, brincou.

Deborah disse que, ao passar por um espelho, às vezes se pega procurando rugas “como quem busca um spoiler”: “É um misto de medo e curiosidade”, confessou. Para ela, a questão não é apenas estética. “O medo de envelhecer não é só sobre rugas, talvez seja sobre não existir mais em breve.”

Deborah Secco

Deborah Secco por Reprodução/Instagram
Playboy de 1994 por Reprodução
Playboy de 2002 por Reprodução
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução/Instagram
Deborah Secco e filha pequena estão em Roma por Reprodução / Redes Sociais
Deborah Secco por Reprodução
Dudu e Deborah por Reprodução
Deborah Secco por Caio Duran / Thiago Duran
Deborah Secco por Reprodução
Deborah Secco por Reprodução
Deborah Secco por Divulgação
Deborah Secco no ensaio da sua marca de biquínis por Reprodução
Deborah Secco como Bruna Surfistinha por Divulgação
Deborah Secco por Elias Dantas
Deborah Secco por YouTube
1 de 15
Deborah Secco por Reprodução/Instagram

A atriz afirmou que, em vez de paralisá-la, esse sentimento a impulsiona a viver mais intensamente: “Me faz querer aproveitar cada momento. Hoje também olho para minha mãe com mais carinho, porque entendo suas pressas e pausas.”

Para Deborah, envelhecer é um processo ambíguo. “É um privilégio, mas também um luto. Um luto de quem já fomos. E está tudo bem, porque a cada ano deixo para trás uma versão da Deborah que não cabe mais. Em troca, ganho uma mulher mais segura, livre, verdadeira e, até, mais bonita.”

