Deborah Secco desabafa sobre medo de envelhecer e revela: 'Não é só sobre rugas'

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:27
Deborah Secco, 45, usou as redes sociais para abrir o coração sobre um assunto que mexe com muita gente: o medo de envelhecer. Em uma série de stories no Instagram, a atriz contou que tudo começou quando encontrou uma foto de 2017, ano em que já se achava “velha”.
“Detalhe: a foto era de 2017. Respirei fundo e ri da minha inocência. Hoje, quando escuto um estalo no joelho, já não sei se é a idade ou a obra da vizinha”, brincou.
Deborah disse que, ao passar por um espelho, às vezes se pega procurando rugas “como quem busca um spoiler”: “É um misto de medo e curiosidade”, confessou. Para ela, a questão não é apenas estética. “O medo de envelhecer não é só sobre rugas, talvez seja sobre não existir mais em breve.”
A atriz afirmou que, em vez de paralisá-la, esse sentimento a impulsiona a viver mais intensamente: “Me faz querer aproveitar cada momento. Hoje também olho para minha mãe com mais carinho, porque entendo suas pressas e pausas.”
Para Deborah, envelhecer é um processo ambíguo. “É um privilégio, mas também um luto. Um luto de quem já fomos. E está tudo bem, porque a cada ano deixo para trás uma versão da Deborah que não cabe mais. Em troca, ganho uma mulher mais segura, livre, verdadeira e, até, mais bonita.”