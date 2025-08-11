FAMOSOS

Deborah Secco desabafa sobre medo de envelhecer e revela: 'Não é só sobre rugas'

Aos 45 anos, atriz compartilhou nas redes sociais reflexões sobre o tempo e a passagem da vida

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:27

Deborah Secco Crédito: Divulgação

Deborah Secco, 45, usou as redes sociais para abrir o coração sobre um assunto que mexe com muita gente: o medo de envelhecer. Em uma série de stories no Instagram, a atriz contou que tudo começou quando encontrou uma foto de 2017, ano em que já se achava “velha”.

“Detalhe: a foto era de 2017. Respirei fundo e ri da minha inocência. Hoje, quando escuto um estalo no joelho, já não sei se é a idade ou a obra da vizinha”, brincou.

Deborah disse que, ao passar por um espelho, às vezes se pega procurando rugas “como quem busca um spoiler”: “É um misto de medo e curiosidade”, confessou. Para ela, a questão não é apenas estética. “O medo de envelhecer não é só sobre rugas, talvez seja sobre não existir mais em breve.”

A atriz afirmou que, em vez de paralisá-la, esse sentimento a impulsiona a viver mais intensamente: “Me faz querer aproveitar cada momento. Hoje também olho para minha mãe com mais carinho, porque entendo suas pressas e pausas.”