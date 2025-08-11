DIA DOS PAIS

Gilberto Gil fala pela 1ª vez após morte de Preta Gil e revela último pedido da filha

Cantor relembra momentos marcantes, fala sobre saudade e anuncia retorno aos palcos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 06:55

Preta e Gilberto Gil Crédito: Reprodução

Neste Dia dos Pais (10), Gilberto Gil quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a perda da filha, Preta Gil, que faleceu em julho. Em entrevista a Poliana Abritta, exibida no Fantástico (TV Globo), o artista compartilhou lembranças, reflexões sobre a dor e a importância da força que a filha demonstrou durante quase três anos de luta contra o câncer.

"Estamos tristes, naturalmente tristes, ainda tendo que nos acostumar com a falta", disse Gil, visivelmente emocionado. Ele descreveu Preta como uma mulher intensa, cheia de vida e afeto, mas que já enfrentava um longo sofrimento.

O cantor também falou sobre o apoio recebido durante o velório, em 25 de julho. "Tem um lado de bálsamo, algo que conforta um pouco. Ajuda a resistir à dor da perda", afirmou, recordando ainda a morte do filho Pedro, em 1990. "Às vezes, os velhos acham que os filhos vão enterrá-los, mas às vezes não."

Preta Gil compartilhou abertamente sua jornada com a doença, tornando-se referência na luta contra preconceitos e na defesa de valores como coragem e autenticidade. "Ela viveu uma vida que nos ensina muita coisa. Nos indica direções, escolhas a serem feitas, valores a serem cultivados", destacou Gilberto Gil.

Nos últimos meses, a cantora buscou tratamentos alternativos nos Estados Unidos, mantendo sempre um espírito otimista. "Essa luta intensa pela vida nos comovia e nos chamava à responsabilidade. Ela resolveu ir com empenho e amor à vida", disse o pai.

O último show de Preta aconteceu em abril, quando ela dividiu o palco com Gil para cantar Drão, música escrita para a mãe dela. "Foi a última vez que ela esteve no palco, com uma saúde espiritual muito forte", relembrou o músico.

Gilberto Gil anunciou que vai retomar a turnê interrompida após a morte da filha, atendendo a um pedido dela. "Ela dizia: 'Vai cantar, vai pai!'. Então, voltar aos palcos é também respeitar esse lado profundo da personalidade dela."

O próximo show será em Porto Alegre, no dia 6 de setembro, com apresentações marcadas para São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belém e encerramento em Salvador, no dia 20 de dezembro. Gil também participará de um cruzeiro musical em dezembro, celebrando o Tempo Rei.