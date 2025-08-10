Gilberto Gil anuncia novo show da turnê 'Tempo Rei' em Salvador; saiba quando

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 10 de agosto de 2025 às 22:10
Em pleno Dia dos Pais, o cantor Gilberto Gil, pai de oito e avô de 12, deu um presentão aos seus fãs soteropolitanos. Em um vídeo publicado nos stories do seu Instagram, na noite deste domingo (10), ele anunciou mais um show da turnê "Tempo Rei" na capital baiana.
"Salvador, finalmente conseguimos uma data. "Tempo Rei" volta para Salvador dia 20 de dezembro", disse Gil. Na legenda, a hashtag levantada pelos soteropolitanos também foi lembrada: "Salvador, estamos voltando! A #FloraGilPeloAmordeDeus funcionou", brincou.
Além disso, o vídeo também informa para que os fãs acompanhem a abertura das vendas dos ingressos, que ainda não teve a data anunciada.
Antes disso, a esposa do músico, Flora Gil, disse, em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia, que essa "será a última chance de ver 'Tempo Rei' na Bahia". "Os convidados do dia 20 serão muito especiais", acrescentou.
Veja como foi o primeiro show da turnê "Tempo Rei" em Salvador
A turnê "Tempo Rei" teve início em Salvador, em um show que aconteceu no dia 15 de março deste ano, na Fonte Nova. Os clamores por mais uma data na capital baiana circularam nas redes sociais e foram destaque em um texto da colunista do CORREIO, Flavia Azevedo.