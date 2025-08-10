DESPEDIDA

Gilberto Gil anuncia novo show da turnê 'Tempo Rei' em Salvador; saiba quando

Músico revelou a nova data em um vídeo postado nas redes sociais

Monique Lobo

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 22:10

Primeiro show da turnê "Tempo Rei" de Gilberto Gil, em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Em pleno Dia dos Pais, o cantor Gilberto Gil, pai de oito e avô de 12, deu um presentão aos seus fãs soteropolitanos. Em um vídeo publicado nos stories do seu Instagram, na noite deste domingo (10), ele anunciou mais um show da turnê "Tempo Rei" na capital baiana.

"Salvador, finalmente conseguimos uma data. "Tempo Rei" volta para Salvador dia 20 de dezembro", disse Gil. Na legenda, a hashtag levantada pelos soteropolitanos também foi lembrada: "Salvador, estamos voltando! A #FloraGilPeloAmordeDeus funcionou", brincou.

Gilberto Gil anuncia novo show da turnê "Tempo Rei", em Salvador Crédito: Reprodução

Além disso, o vídeo também informa para que os fãs acompanhem a abertura das vendas dos ingressos, que ainda não teve a data anunciada.

Antes disso, a esposa do músico, Flora Gil, disse, em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia, que essa "será a última chance de ver 'Tempo Rei' na Bahia". "Os convidados do dia 20 serão muito especiais", acrescentou.