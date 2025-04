EMOÇÃO PURA

Qual a história por trás de 'Drão', canção de Gilberto Gil cantada com Preta em SP?

Pai e filha protagonizaram momento emocionante no palco

Elis Freire

Publicado em 28 de abril de 2025 às 16:15

Gilberto Gil e Preta Gil emocionam público em turnê Tempo Rei em São Paulo Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Gilberto Gil e Preta Gil fizeram um cisco cair no olho de toda uma multidão de fãs que acompanhavam a turnê de Tempo Rei em São Paulo no último sábado (26). Menos de uma semana após ter alta, Preta chegou de surpresa ao palco e a canção escolhida para interpretar com o seu pai não poderia ser outra:”Drão”. >

Canção de 1982 muito conhecida entre os fãs de MPB, Drão tem uma história por trás, sobre uma forma bonita de olhar para uma separação. Isso porque Drão foi escrita por Gil quando estava se separando de sua ex-esposa Sandra Gadelha - mãe de Pedro, Maria e, claro, de Preta Gil. >

“A criação desta música apresentou altos graus de dificuldades, porque ela lidava com um assunto denso – o amor e o desamor, o rompimento, o final de um casamento; porque era uma canção para Sandra e para mim. 'Como é que eu vou passar tantas coisas numa canção só?', eu me perguntava", escreveu Gil no livro 'Todas as Letras' lançado pela Companhia das Letras em 2000.>

Irmã de Dedé Veloso, então casada com Caetano, Sandra Gadelha ganhou o apelido de Drão por Maria Bethânia e por isso o nome da música da música em sua homenagem . Sandra acompanhou Gil no exílio (de 1969 a 1972) e, durante muitos anos, viveram um grande amor juntos, até a separação, fazendo Gil colocar todo o seu sentimento em uma letra que emociona gerações. >

“Drão, o amor da gente é como um grão/ Uma semente de ilusão/ Tem que morrer pra germinar/ Plantar nalgum lugar/ Ressuscitar no chão nossa semeadura/ Quem poderá fazer aquele amor morrer/ Nossa caminhadura”, escreveu Gil. E a canção segue até hoje no repertório do artista.>

Homenagem a Preta

Pai e filha, Gil e Preta nutrem juntos um carinho especial por “Drão”. Em Salvador, na Arena Fonte Nova, também durante a turnê Tempo Rei, o cantor fez uma linda homenagem à Preta que estava na plateia, após ter sido liberada do hospital na véspera. Preta luta contra um câncer colorretal desde 2023.>