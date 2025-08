SAÚDE

Aprenda a curar suas aftas com receitas caseiras e simples

Descubra o poder dos ingredientes que você já tem em casa para combater aftas

Bochecho de sal: um clássico eficaz

A solução de água morna com sal marinho destaca-se como um dos remédios caseiros mais indicados para aftas. Sua ação antisséptica natural ajuda a secar as feridas e a acalmar as mucosas inflamadas, trazendo um alívio notável para a boca.>