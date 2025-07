ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Nutrólogo revela os 7 vegetais que reduzem o risco de câncer

Pesquisa revela o modo de preparo ideal para ativar os compostos que blindam o corpo contra tumores

Agência Correio

Publicado em 31 de julho de 2025 às 11:30

Descubra os "guerreiros verdes" que transformam sua dieta em escudo protetor Crédito: Freepik

A prevenção do câncer pode estar mais próxima do que você imagina, escondida na sua própria cozinha. Cientistas do Hospital Israelita Albert Einstein revelaram que sete vegetais comuns possuem um "poder extraordinário contra tumores", e a maioria das pessoas não os consome em quantidade suficiente. >

Esses "guerreiros verdes" atuam diretamente em seu corpo, protegendo suas células e DNA. O nutrólogo Celso Cukier, especialista do Einstein, explica como potencializar seus efeitos anticâncer através do preparo correto, transformando sua alimentação em uma aliada poderosa.>

1- Brócolis

O brócolis esconde o sulforafano, um composto potente que induz a morte de células tumorais. Estudos mostram uma impressionante redução de 41% no risco de câncer de próstata para quem o consome regularmente.>

Para ativar 10x mais sulforafano, cozinhe no vapor por apenas 3 minutos, especialmente o brócolis ninja. Use-o em saladas frias ou como base para cremes nutritivos, otimizando seus benefícios para a saúde.>

2- Couve-flor

A couve-flor oferece indol-3-carbinol, regulador hormonal crucial para a prevenção do câncer de mama. Uma xícara já fornece 77% da sua vitamina C diária, impulsionando significativamente sua imunidade.>

O segredo está no preparo: coma crua ou levemente refogada. Você pode gratinar com queijo cottage ou fazer um purê cremoso; suas moléculas anticâncer agem mesmo em pequenas quantidades.>

3- Couve-manteiga

A couve-manteiga, estrela dos sucos detox, carrega isotiocianatos que eliminam toxinas cancerígenas antes que danifiquem seu DNA. Apenas duas folhas diárias reduzem marcadores inflamatórios em 35%, um benefício comprovado.>

Refogue rapidamente com alho e azeite ou prepare como chips crocantes. Na versão crua, amasse suavemente com as mãos para liberar os compostos bioativos, perfeita até para smoothies doces.>

4- Repolho

O repolho roxo se destaca com 36 tipos de antocianinas, pigmentos que inibem o crescimento tumoral. Seu suco demonstrou reduzir lesões pré-cancerosas no estômago em estudos clínicos.>

Fermentado como chucrute, ele desenvolve probióticos que fortalecem sua imunidade. Cru, rale fino com cenoura e maçã para uma salada anticancerígena completa e saborosa, um prato cheio de proteção.>

5- Couve-de-bruxelas

A couve-de-bruxelas é um campeão de glucosinolatos, contendo "4 vezes mais que o brócolis" por porção. Seu consumo 2 vezes por semana reduz em 28% o risco de câncer colorretal, um dado relevante.>

Para um sabor ideal, corte ao meio e asse com bacon ou nozes. Esse contraste "neutraliza seu amargor natural". Cozinhe até ficarem "al dente" para manter seus benefícios intactos.>

6- Rúcula

Com "8x mais cálcio que a alface", a rúcula picante contém erucina, um composto que "acelera a eliminação de substâncias cancerígenas do fígado". Um vegetal pequeno, mas com grande impacto.>

Adicione-a crua a pizzas, sanduíches ou ovos mexidos, seu sabor intenso dispensa temperos pesados. Uma xícara por dia já oferece proteção significativa, enriquecendo suas refeições cotidianas.>

7- Agrião

O agrião é considerado "o vegetal mais nutritivo do mundo" pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. Ele aumenta em 17% a capacidade do sangue de neutralizar radicais livres após o consumo, um verdadeiro escudo.>