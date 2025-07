SAUDE DA MULHER

Endometriose: nova forma de diagnóstico promete alívio financeiro e diagnóstico rápido

Descubra como a inovação criada por pesquisadores da Pensilvânia pode democratizar o acesso ao diagnóstico

Agência Correio

Publicado em 30 de julho de 2025 às 18:30

Novo teste caseiro promete cortar gastos e sofrimento de anos de espera Crédito: Freepik

Uma inovação promissora pode mudar o cenário do diagnóstico da endometriose, uma condição inflamatória crônica que afeta muitas mulheres. Pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia desenvolveram um teste caseiro capaz de detectar a doença em apenas 10 minutos, trazendo agilidade e privacidade. >

Este dispositivo, projetado para ser similar a um teste de gravidez,criado pela equipe do professor Dipanjan Pan. Ainda em fase de protótipo baseia-se na detecção da proteína HMGB1 no sangue menstrual. A principal vantagem é a redução drástica no tempo de diagnóstico, que hoje pode se estender por até uma década.>

Este avanço significa menos sofrimento e um alívio financeiro significativo para as pacientes. Afinal, o diagnóstico precoce permite iniciar o tratamento mais cedo, melhorando a qualidade de vida.>

Diagnóstico caro e demorado

Segundo o portal Newsweek, pode levar de sete a dez anos para ser identificado corretamente. O diagnóstico da endometriose depende de uma combinação de histórico clínico, exames de imagem e, nos casos mais conclusivos, cirurgia laparoscópica.>

“Um estudo recente descobriu que o custo médio para uma mulher com endometriose era de cerca de trinta mil doláres por ano. Esse enorme fardo financeiro pode ser reduzido se um teste preciso feito em casa estiver disponível”, afirma o professor. >

A tecnologia desenvolvida pela equipe do professor Pan, pode reduzir drasticamente o tempo de diagnóstico de anos para minutos. Assim, o novo teste oferece uma solução prática e econômica.>

Maior sensibilidade

A sensibilidade do teste é um de seus pontos fortes. Ele consegue detectar a proteína HMGB1 com uma precisão até 500% maior do que os métodos tradicionais de laboratório. Isso garante que a detecção seja possível mesmo em níveis muito baixos da proteína.>

"Embora o sangue menstrual ainda não seja uma ferramenta diagnóstica padrão para endometriose, é uma área ativa de pesquisa com o potencial de revolucionar a forma como a condição é diagnosticada e monitorada no futuro", explicou Pan. >

Nesse material, são fixados anticorpos capazes de identificar a HMGB1. Quando o sangue menstrual entra em contato com a tira, a presença da proteína faz a linha escurecer, indicando um resultado positivo. A clareza visual segue o padrão de testes de gravidez.>

O futuro do método e para outras doenças

Uma das aplicações futuras mais promissoras é a integração da tecnologia em absorventes menstruais. Isso permitiria um monitoramento ainda mais discreto e contínuo. Além disso, o grupo planeja expandir o uso da técnica para detectar outros marcadores de doenças, como HPV e câncer do colo do útero.>

“Esta é a primeira vez que temos um teste de gravidez com prova de princípio que mostra que é possível coletar sangue menstrual e analisá-lo na privacidade de casa e obter os resultados em 10 minutos”, disse Pan. >