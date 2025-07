TURISMO

Viagem de ônibus mais longa do mundo começa no Brasil e vira opção para turistas aventureiros

Conheça a rota brasileira que se tornou recordista no Guinness Book

Agência Correio

Publicado em 31 de julho de 2025 às 13:30

Uma travessia única pela América do Sul, do Brasil ao Peru Crédito: Imagem gerada por IA

A maior viagem de ônibus do mundo começa no Brasil, com uma extensão de aproximadamente 6 mil quilômetros, a jornada leva cinco dias completos. O percurso inclui mais de 30 cidades, entre elas Cuiabá e Rio Branco.>

A Trans Acreana realiza essa rota partindo do Rio de Janeiro e cruzando o continente até Lima, capital do Peru.>

O itinerário passa por regiões da floresta amazônica e enfrenta as estradas dos Andes peruanos. As elevações chegam a mais de 3 mil metros e essa mudança constante de cenário transforma a rota em uma experiência sul-americana, segundo portal iG Turismo.>

Uma vista inesquecível

A viagem oferece uma visão rara da América do Sul, sob uma nova perspectiva: a janela de um ônibus. Isso permite aos passageiros observar a diversidade cultural e geográfica de forma que poucas outras viagens oferecem.>

Para uma jornada menos cansativa, os ônibus dispõem de poltronas semi-leito e banheiros. Há Wi-Fi, pontos USB e cortinas de privacidade. Paradas estratégicas para refeições e banho aumentam a comodidade.>

A altitude elevada dos Andes pode provocar enjoos e tonturas em quem não está acostumado. É fundamental que passageiros estejam preparados para esses desafios, mas a paisagem compensa o esforço da adaptação.>

Segurança e experiência

Os motoristas se revezam a cada quatro horas para garantir a segurança. Eles usam buzina constantemente para evitar colisões em curvas fechadas e mal sinalizadas. >

As estradas sinuosas dos Andes exigem muita cautela, só motoristas com experiência e com esse auxílio do revezamento é possível concluir o trajeto com segurança. >

Recorde mundial

A rota Rio-Lima foi oficialmente reconhecida pelo Guinness Book em 2016. É a mais longa linha de ônibus do mundo em operação contínua. Rotas maiores, como Rio-Bogotá, existiram antes, mas não foram oficialmente registradas.>