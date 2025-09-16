Acesse sua conta
Bahia receberá benefício milionário em novo programa da Fifa

Entidade vai repassar cerca R$ 1,8 bilhão aos clubes que cederam atletas para as eliminatórias e para a Copa do Mundo de 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 19:54

Bahia
Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A Fifa anunciou nesta terça-feira que vai repassar US$ 355 milhões (cerca R$ 1,8 bilhão) aos clubes que cederam atletas para as eliminatórias e para a Copa do Mundo de 2026. O valor representa um aumento de quase 70% em relação ao montante distribuído antes do Mundial do Catar, em 2022.

Entre os beneficiados estará o Bahia. O tricolor garantiu sua fatia no Programa de Apoio a Clubes por ter cedido três jogadores durante as convocações: Jean Lucas, chamado pela Seleção Brasileira; Santiago Arias, pela Colômbia; e Luciano “Lucho” Rodríguez, então no elenco, que defendeu o Uruguai.

Bahia 1x2 Cruzeiro por Letícia Martins/EC Bahia

O fundo faz parte do acordo renovado entre a Fifa e a Associação Europeia de Clubes (ECA) em março de 2023, assegurando a todas as agremiações participantes o direito a uma parcela do orçamento.

Segundo o presidente da entidade, Gianni Infantino, o programa reforça o reconhecimento ao papel dos clubes no desenvolvimento dos atletas. “A nova edição do Programa de Assistência a Clubes dará um passo além e recompensará financeiramente a contribuição de equipes de todo o mundo para as eliminatórias e a fase final da Copa”, destacou.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente da ECA, também celebrou a iniciativa. “Essa colaboração garante que mais clubes, independentemente da região, recebam o devido apoio financeiro por cederem jogadores”, afirmou.

Na Copa do Mundo de 2022, durante a quarta edição do Programa de Ajuda a Clubes, foram distribuídos US$ 209 milhões de dólares entre 440 clubes de 51 federações das seis confederações da Fifa.

