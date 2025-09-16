Acesse sua conta
Revés para o Cruzeiro faz Bahia perder marcas positivas como mandante e lugar no G-4

Esquadrão perdeu a primeira em casa no Brasileirão e voltou a ser derrotado pela Raposa em Salvador depois de 11 anos

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 16:23

Bahia 1x2 Cruzeiro
Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A derrota de virada por 2 a 1 para o Cruzeiro, na Fonte Nova, representou um duro golpe para o Bahia. Mesmo desfalcado de peças importantes, o Esquadrão mostrou poder de superação, controlou boa parte do confronto contra o vice-líder do Brasileirão e chegou a sair na frente. No entanto, após abrir o placar, a equipe se perdeu em campo e acabou sofrendo a virada nos 15 minutos finais. O revés não custou apenas três pontos: derrubou também marcas significativas

Até então, o Bahia era, ao lado de Flamengo e Mirassol, uma das únicas equipes que ainda não haviam perdido como mandante na Série A. Com o resultado, deixou de integrar esse grupo seleto, embora siga com números fortes diante da torcida: em 11 jogos como mandante, são sete vitórias, três empates e apenas uma derrota — aproveitamento de 72,7% — com 19 gols marcados e 10 sofridos.

A derrota também encerrou uma invencibilidade de 11 anos diante do Cruzeiro na Fonte Nova. O último triunfo da Raposa em Salvador havia sido em 2014, na estreia do Brasileirão. Desde então, eram seis partidas de invencibilidade do Esquadrão, com três vitórias e três empates.

Apesar do resultado, Rogério Ceni destacou a atuação da equipe até sofrer o primeiro gol. “O time fez um bom jogo, dominou do início até o empate do Cruzeiro. Depois, eles tinham mais opções que a gente, e nós perdemos a confiança. Aí não levamos mais perigo” analisou o treinador.

A derrota ainda tirou o Bahia do G-4. Como o Mirassol havia vencido na abertura da rodada e chegado a 38 pontos, o Esquadrão precisava dos três pontos para seguir entre os quatro melhores. Com o tropeço, caiu para a 5ª colocação, com 36 pontos. Ainda assim, Ceni se mostra confiante na recuperação, especialmente com a expectativa do retorno de atletas lesionados.

“Se jogarmos como hoje, dominando o adversário, não tenho receio. Claro que as lesões pesam, principalmente na hora das trocas. Perdemos Ademir, Pulga e outros atletas, mas seguimos competitivos”, afirmou.

Depois de uma sequência dura, que inclui também a eliminação na Copa do Brasil, o elenco tricolor ganhou folga nesta terça-feira (16) e se reapresenta na quarta (17), no CT Evaristo de Macedo. O grupo terá três sessões de treino antes de encarar o Ceará, no próximo sábado (20), às 18h30, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão. O adversário ocupa a 11ª colocação, com 27 pontos.

