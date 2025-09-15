Bahia sai na frente, mas leva a virada e perde para o Cruzeiro no Brasileirão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gilberto Barbosa
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 22:05
O Bahia entrou em campo contra o Cruzeiro com a missão de esquecer a eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil. Para isso, a equipe precisava vencer o Cruzeiro na Arena Fonte Nova. A missão se mostrava difícil, já que o tricolor tentava, mas não conseguia furar o bloqueio cruzeirense. Se Jean Lucas se colocou como o herói da noite em Salvador, coube a Sinisterra e a Gabigol calarem a torcida e decretarem a vitória mineira, por 2x1.
Com o resultado, o Bahia ficou com 36 pontos e caiu para a quinta posição do Campeonato Brasileiro. Além disso, a equipe perdeu a invencibilidade como mandante na competição. O tricolor volta a campo pela Série A no próximo sábado (20), quando enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza.
O jogo
O técnico Rogério Ceni fez três alterações em relação à equipe que entrou em campo contra o Fluminense: Arias, Gabriel Xavier e Sanabria nos lugares de Gilberto, David Duarte e Michel Araújo. Se precisava dar uma resposta ao torcedor, o tricolor não demorou para levar perigo para a meta mineira. Aos 3, Acevedo arriscou da intermediária e forçou boa defesa de Cássio.
Os primeiros minutos seguiram em ritmo acelerado, com as equipes tentando encontrar brechas nas defesas adversárias. O Cruzeiro tentou em cabeçada de William, que passou por cima, enquanto o Bahia respondeu com Jean Lucas, em chute parado sem sustos pelo goleiro.
A primeira chance de perigo dos mineiros veio aos 16, quando Kaio Jorge foi lançado em contra-ataque e mandou para fora. O Esquadrão respondeu logo depois com Sanabria, que fez bela jogada pelo lado esquerdo e finalizou para a defesa do arqueiro cruzeirense.
O ritmo caiu nos minutos seguintes, sem chances de perigo para nenhum dos dois lados. A torcida fazia a sua parte das arquibancadas, mas o Bahia não conseguia furar o bloqueio cruzeirense. Ainda deu tempo para Arias tentar surpreender em chute de longe, para fora, e para Willian José perder boa oportunidade na entrada da área.
As equipes voltaram inalteradas do intervalo. O segundo tempo começou na mesma toada da etapa inicial, com o Bahia tentando chegar pelos lados do campo, em especial com Sanabria, mas sem assustar a meta adversária. Aos 9, Willian José recebeu ótimo passe de Jean Lucas na grande área, porém bateu mascado e mandou para fora.
Sentindo o momento da partida, os torcedores subiram o volume das bancadas. Com 12, Juba arriscou da intermediária, mas a bola passou raspando o travessão. A resposta cruzeirense veio na sequência, em bela jogada de Kaiki Bruno, que bateu rasteiro para ótima intervenção de Ronaldo.
Buscando mudar a história do jogo, o técnico Rogério Ceni lançou Michel Araújo no lugar de Kayky. Logo depois, Jean Lucas mostrou o porquê foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. O volante recebeu a bola na intermediária e mandou um balaço sem chances para Cássio. Golaço que explodiu a Fonte Nova e abriu o placar para o tricolor.
O Cruzeiro tentou responder rapidamente em cabeçada de Kaio Jorge que tirou tinta da trave. Aos 30, veio o balde de água fria para a torcida tricolor. Matheus Pereira fez ótima jogada pela direita, driblou dois e bateu rasteiro na trave. No rebote, Sinisterra completou para o gol vazio e empatou a partida.
Rogério Ceni fez três substituições após o empate mineiro: Rodrigo Nestor, Rezende e Zé Guilherme nos lugares de Éverton Ribeiro, Acevedo e Willian José. Antes, Sanabria havia saído para a entrada de Cauly.
Aos 40, veio a adaga que acabou com a esperança tricolor. Gabigol recebeu da entrada da área e mandou um chutaço na gaveta para calar a Arena Fonte Nova e virar o placar para o Cruzeiro. O Bahia buscou o empate nos minutos finais, mas não conseguiu levar perigo ao adversário. No final, ficou a festa dos mineiros, que saíram com o triunfo em Salvador.
Bahia x Cruzeiro - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
Bahia: Ronaldo; Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Éverton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Kayky (Michel Araújo), Sanabria (Cauly) e William José (Zé Guilherme). Técnico: Rogério Ceni.
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki Bruno (Kauã Prates); Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian (Arroyo) e Matheus Pereira (Bolasie); Wanderson (Sinisterra) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim.
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador
Gols: Jean Lucas aos 20, Sinisterra aos 30 e Gabigol aos 40 do segundo tempo
Cartões amarelos: Gabigol, Christian e Matheus Henrique (Cruzeiro)
Público: 31.947 pagantes
Renda: R$ 908.858,00
Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP), auxiliado por Daniel Luis Marques (SP) e Thiago Americano Labes (SC)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)