MULHERES DE AÇO

Buscando fazer história, Bahia encara o Atlético-MG pelas oitavas da Copa do Brasil feminina

Partida será disputada nesta terça-feira (16), em Alagoinhas, às 18h30

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 20:00

Vilma no último treino antes da partida contra o Atlético-MG Crédito: Divulgação/EC Bahia

As Mulheres de Aço têm mais um desafio decisivo pela frente. Nesta terça-feira (16), às 18h30, o Bahia enfrenta o Atlético-MG, em Alagoinhas, valendo vaga na inédita nas quartas de final da Copa do Brasil feminina. O time comandado por Felipe Freitas encerrou a preparação na manhã desta segunda (15), no CT Evaristo de Macedo.

As atividades começaram com uma ativação na academia e, em seguida, seguiram para o Campo 3, onde o treinador promoveu um trabalho tático em campo aberto, com 11 contra 11, priorizando a velocidade de reação das atletas. A última parte da atividade foi dedicada a jogadas de bola parada, sempre decisivas em partidas eliminatórias.

O Bahia chega embalado para a partida. Após chegar às quartas da Série A1 e fazer sua melhor campanha na Série A1, no Campeonato Baiano, a equipe soma quatro vitórias em quatro jogos, com 22 gols marcados e nenhum sofrido, liderando de forma isolada o Grupo B. Pela Copa do Brasil, o time já mostrou força ao eliminar o Grêmio na fase anterior, com triunfo por 1x0, gol marcado por Gica.

Contra a equipe mineira, quem pode decidir para o Esquadrão é a meia Vilma, líder de assistências na temporada e uma das artilheiras do time no estadual. Em sua terceira temporada pelo clube, ela já conquistou dois títulos baianos e foi peça importante no acesso à Série A1. Experiente em decisões, a jogadora reforçou o discurso de união na véspera do confronto.