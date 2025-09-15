Acesse sua conta
Manchester City demite funcionário que foi trabalhar vestindo camisa do rival United

Caso ocorreu durante clássico no Etihad Stadium e viralizou após denúncia nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:10

Nova camisa do Manchester City
Nova camisa do Manchester City Crédito: Divulgação/Puma/Manchester City

A rivalidade em Manchester ultrapassou os gramados e chegou até os bares do Etihad Stadium. No último domingo (14), durante o clássico contra o Manchester United, o Manchester City demitiu um funcionário que foi flagrado atendendo torcedores vestindo a camisa do adversário.

A situação ganhou repercussão depois que um torcedor publicou no X (antigo Twitter) a foto do funcionário no bar do setor 315 do estádio. Na legenda, ele ironizou a postura do clube: “Engraçado o Manchester City permitir que um funcionário trabalhe de camisa do United no dia do dérbi”.

Funcionário demite por ir trabalhar com camisa do United Crédito: Reprodução/Redes sociais

A postagem viralizou e rapidamente chegou ao próprio City, que respondeu de forma pública e direta: “Obrigado por nos avisar. Podemos confirmar que esse indivíduo já foi desligado do cargo”. Pouco depois, o perfil que fez a denúncia foi apagado da rede social, mas a resposta oficial do clube seguiu circulando entre os torcedores.

Dentro de campo, a rivalidade também pesou. O City venceu o United por 3 a 0, com um gol de Foden e dois de Haaland, pela 4ª rodada da Premier League. O resultado deixou o time de Pep Guardiola na 8ª colocação, com seis pontos, enquanto o United de Rúben Amorim ocupa apenas a 14ª posição, somando quatro.

