Goleiro do Atlético-MG relata assédio sexual contra filha de 13 anos em estádio

Everson disse que acionará Justiça após episódios no último domingo (14)

Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11:39

Everson, goleiro do Atlético-MG Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

O goleiro do Atlético-MG, Everson Pires, relatou um caso de assédio sexual contra a filha, de 13 anos. O caso ocorreu no último domingo (14), na Arena MRV, após o empate entre Galo e Santos, pelo Brasileirão.

Em seu perfil oficial do Instagram, Everson disse que a situação aconteceu na saída do estádio, no espaço onde as famílias dos jogadores estacionam os seus veículos. Alguns torcedores estavam no estacionamento cobrando os jogadores e direcionaram palavras a filha dele.

"Hoje, ao final do jogo, no estacionamento onde as famílias estacionam o automóvel, tinham algumas pessoas fazendo cobranças relacionadas ao resultado do jogo de hoje. Porém, alguns cidadãos que se dizem torcedores do time que me empenho diariamente, importunaram minha filha”, iniciou.

O goleiro disse que acionará a Justiça. “Não foram ofensas direcionadas à minha pessoa ou ao meu trabalho, mas importunação pessoal e, porque não dizer, sexual a uma menina de 13 anos. Tenho certeza que todos concordam que as famílias não têm nada a ver com críticas de jogo, quão grave é atacar pessoalmente uma criança", disse o goleiro.

Relatos do goleiro e da esposa

A mulher de Everson, Rafaela Vieira, detalhou o momento das ofensas em um story publicado no Instagram. “Ao retornar para o carro, esses homens começaram a falar sobre ela. O corpo e a aparência foram o tema principal. Não queremos fazer ‘reboliço’, mas, de novo, venho trazer esse assunto. Não é fácil ser família, e as pessoas fazem questão de tentar dificultar cada vez mais”, disse.

Em nota oficial, o Atlético-MG prestou apoio ao goleiro e disse que iria colaborar com as autoridades de segurança para identificação dos infratores. Veja nota completa abaixo:

"O Atlético manifesta apoio ao goleiro Everson, cuja filha de 13 anos foi vítima de importunação, hoje, na saída da Arena MRV.

Esse comportamento é inaceitável e não representa a torcida do Galo.

O Clube irá colaborar com as autoridades de segurança para a identificação dos infratores e a sua responsabilização criminal, e adotará as medidas administrativas cabíveis, com fundamento no Regulamento de Uso da Arena MRV."