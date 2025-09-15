Goleiro do Atlético-MG relata assédio sexual contra filha de 13 anos em estádio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11:39
O goleiro do Atlético-MG, Everson Pires, relatou um caso de assédio sexual contra a filha, de 13 anos. O caso ocorreu no último domingo (14), na Arena MRV, após o empate entre Galo e Santos, pelo Brasileirão.
Em seu perfil oficial do Instagram, Everson disse que a situação aconteceu na saída do estádio, no espaço onde as famílias dos jogadores estacionam os seus veículos. Alguns torcedores estavam no estacionamento cobrando os jogadores e direcionaram palavras a filha dele.
"Hoje, ao final do jogo, no estacionamento onde as famílias estacionam o automóvel, tinham algumas pessoas fazendo cobranças relacionadas ao resultado do jogo de hoje. Porém, alguns cidadãos que se dizem torcedores do time que me empenho diariamente, importunaram minha filha”, iniciou.
O goleiro disse que acionará a Justiça. “Não foram ofensas direcionadas à minha pessoa ou ao meu trabalho, mas importunação pessoal e, porque não dizer, sexual a uma menina de 13 anos. Tenho certeza que todos concordam que as famílias não têm nada a ver com críticas de jogo, quão grave é atacar pessoalmente uma criança", disse o goleiro.
Relatos do goleiro e da esposa
A mulher de Everson, Rafaela Vieira, detalhou o momento das ofensas em um story publicado no Instagram. “Ao retornar para o carro, esses homens começaram a falar sobre ela. O corpo e a aparência foram o tema principal. Não queremos fazer ‘reboliço’, mas, de novo, venho trazer esse assunto. Não é fácil ser família, e as pessoas fazem questão de tentar dificultar cada vez mais”, disse.
Em nota oficial, o Atlético-MG prestou apoio ao goleiro e disse que iria colaborar com as autoridades de segurança para identificação dos infratores. Veja nota completa abaixo:
"O Atlético manifesta apoio ao goleiro Everson, cuja filha de 13 anos foi vítima de importunação, hoje, na saída da Arena MRV.
Esse comportamento é inaceitável e não representa a torcida do Galo.
O Clube irá colaborar com as autoridades de segurança para a identificação dos infratores e a sua responsabilização criminal, e adotará as medidas administrativas cabíveis, com fundamento no Regulamento de Uso da Arena MRV."