Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Goleiro do Atlético-MG relata assédio sexual contra filha de 13 anos em estádio

Everson disse que acionará Justiça após episódios no último domingo (14)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11:39

Everson, goleiro do Atlético-MG
Everson, goleiro do Atlético-MG Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

O goleiro do Atlético-MG, Everson Pires, relatou um caso de assédio sexual contra a filha, de 13 anos. O caso ocorreu no último domingo (14), na Arena MRV, após o empate entre Galo e Santos, pelo Brasileirão.

Em seu perfil oficial do Instagram, Everson disse que a situação aconteceu na saída do estádio, no espaço onde as famílias dos jogadores estacionam os seus veículos. Alguns torcedores estavam no estacionamento cobrando os jogadores e direcionaram palavras a filha dele.

"Hoje, ao final do jogo, no estacionamento onde as famílias estacionam o automóvel, tinham algumas pessoas fazendo cobranças relacionadas ao resultado do jogo de hoje. Porém, alguns cidadãos que se dizem torcedores do time que me empenho diariamente, importunaram minha filha”, iniciou.

O goleiro disse que acionará a Justiça. “Não foram ofensas direcionadas à minha pessoa ou ao meu trabalho, mas importunação pessoal e, porque não dizer, sexual a uma menina de 13 anos. Tenho certeza que todos concordam que as famílias não têm nada a ver com críticas de jogo, quão grave é atacar pessoalmente uma criança", disse o goleiro.

Relatos do goleiro e da esposa

Relatos do goleiro e da esposa por Reprodução
Relatos do goleiro e da esposa por Reprodução
1 de 2
Relatos do goleiro e da esposa por Reprodução

Leia mais

Imagem - Fundador de franquia famosa de pizzaria morre ao saltar de paraquedas no Rio

Fundador de franquia famosa de pizzaria morre ao saltar de paraquedas no Rio

Imagem - Jogador relata ter sofrido ofensas racistas, e jogo é interrompido no 1º tempo

Jogador relata ter sofrido ofensas racistas, e jogo é interrompido no 1º tempo

A mulher de Everson, Rafaela Vieira, detalhou o momento das ofensas em um story publicado no Instagram. “Ao retornar para o carro, esses homens começaram a falar sobre ela. O corpo e a aparência foram o tema principal. Não queremos fazer ‘reboliço’, mas, de novo, venho trazer esse assunto. Não é fácil ser família, e as pessoas fazem questão de tentar dificultar cada vez mais”, disse.

Em nota oficial, o Atlético-MG prestou apoio ao goleiro e disse que iria colaborar com as autoridades de segurança para identificação dos infratores. Veja nota completa abaixo:

"O Atlético manifesta apoio ao goleiro Everson, cuja filha de 13 anos foi vítima de importunação, hoje, na saída da Arena MRV.

Esse comportamento é inaceitável e não representa a torcida do Galo.

O Clube irá colaborar com as autoridades de segurança para a identificação dos infratores e a sua responsabilização criminal, e adotará as medidas administrativas cabíveis, com fundamento no Regulamento de Uso da Arena MRV."

Mais recentes

Imagem - Bahia encara o Cruzeiro buscando virar a página após eliminação e recuperar lugar no G-4

Bahia encara o Cruzeiro buscando virar a página após eliminação e recuperar lugar no G-4
Imagem - Bahia x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem
Imagem - Hugo Calderano é dominado pelo número 2 do mundo e fica com o vice no WTT de Macau

Hugo Calderano é dominado pelo número 2 do mundo e fica com o vice no WTT de Macau

MAIS LIDAS

Imagem - Dinheiro em jogo: descubra quais signos vão precisar segurar os gastos e quem vai faturar em setembro
01

Dinheiro em jogo: descubra quais signos vão precisar segurar os gastos e quem vai faturar em setembro

Imagem - Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros
02

Conheça a cidade no interior da Bahia famosa por seus dinossauros

Imagem - Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’
03

Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’

Imagem - Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil
04

Concursos de TI em 2025: vagas públicas com salários de até R$ 26 mil