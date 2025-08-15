Acesse sua conta
Jogador relata ter sofrido ofensas racistas, e jogo é interrompido no 1º tempo

A Premier League informou que o caso será investigado

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 23:03

O jogador ganês Antoine Semenyo, do Bournemouth
O jogador ganês Antoine Semenyo, do Bournemouth Crédito: Reprodução

Uma partida entre o Liverpool e o Bournemouth no estádio Anfield, pelo Campeonato Inglês, foi interrompida nesta sexta-feira (15) no primeiro tempo após uma denúncia de racismo envolvendo o atacante ganês Antoine Semenyo, do Bournemouth. Ele relatou ao juiz ter ouvido ofensas racistas de um torcedor aos 29 minutos, quando o Liverpool se preparava para cobrar um escanteio.

Não foram divulgadas quais ofensas o jogador ouviu, mas o árbitro parou o jogo e chamou os capitães dos times para repassar o ocorrido.

Assim que a bola voltou a rolar, quatro minutos depois, o sistema de som do estádio leu uma mensagem antidiscriminação para o público presente. O jogo seguiu normalmente e acabou em vitória dos donos da casa por 4 x 2.

Na rede social X, a Premier League informou que "o incidente em Anfield será agora totalmente investigado. Oferecemos todo o nosso apoio ao jogador e aos dois clubes. O racismo não tem lugar no nosso futebol, nem em nenhuma sociedade", diz a nota.

"Continuaremos trabalhando com as partes interessadas e autoridades para garantir que nossos estádios sejam um ambiente inclusivo e acolhedor para todos", finalizou.

