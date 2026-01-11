BAIANÃO 2026

Bahia x Jequié: veja onde ao vivo assistir e prováveis escalações

As equipes se enfrentam neste domingo (11), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 12:00

Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação/EC Bahia

Bahia e Jequié se enfrentam neste domingo (11), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 1ª rodada do Campeonato Baiano 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Jequié ao vivo

A partida entre Bahia e Jequié terá transmissão ao vivo por TVE (TV aberta) e TVE no YouTube.

Bahia

O Bahia é o atual campeão do Campeonato Baiano e o maior vencedor da história, com 51 títulos. Para o início do estadual, o técnico Rogério Ceni utilizará principalmente jogadores da base, como Dell, Ruan Pablo e Kauê Furquim, com o objetivo de integrá-los ao modelo de jogo dos profissionais. O clube ainda estuda utilizar o time principal em um ou dois jogos antes do início do Brasileirão.

Jequié

O Jequié disputa pela terceira vez consecutiva a elite do Baiano e é um dos maiores campeões da Série B estadual, com três títulos. O clube firmou parceria com o Fluminense de Feira, compartilhando elenco e comissão técnica sob comando de Rodrigo Fonseca para a temporada. A equipe realizou a pré-temporada no CT do Flu e mandará seus jogos no Waldomirão.

Prováveis escalações de Bahia x Jequié

Bahia: João Paulo; Roger Ruan, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Jota, Sidney e David Martins; Ruan Pablo, Kauê Furquim e Dell. Técnico: Rogério Ceni

Jequié: Fábio Szymonek; Diego Bolt, Willian Mineiro, Caíque Baiano e Gabriel Carioca; Elivelton, Walfrido, João Grilo e Zé Gatinha; Edilson Júnior e Nael. Técnico: Rodrigo Fonseca

