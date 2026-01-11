Acesse sua conta
Bahia x Jequié: veja onde ao vivo assistir e prováveis escalações

As equipes se enfrentam neste domingo (11), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 12:00

Arena Fonte Nova
Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação/EC Bahia

Bahia e Jequié se enfrentam neste domingo (11), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 1ª rodada do Campeonato Baiano 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Jequié ao vivo

A partida entre Bahia e Jequié terá transmissão ao vivo por TVE (TV aberta) e TVE no YouTube.

Bahia

O Bahia é o atual campeão do Campeonato Baiano e o maior vencedor da história, com 51 títulos. Para o início do estadual, o técnico Rogério Ceni utilizará principalmente jogadores da base, como Dell, Ruan Pablo e Kauê Furquim, com o objetivo de integrá-los ao modelo de jogo dos profissionais. O clube ainda estuda utilizar o time principal em um ou dois jogos antes do início do Brasileirão.

Jequié

O Jequié disputa pela terceira vez consecutiva a elite do Baiano e é um dos maiores campeões da Série B estadual, com três títulos. O clube firmou parceria com o Fluminense de Feira, compartilhando elenco e comissão técnica sob comando de Rodrigo Fonseca para a temporada. A equipe realizou a pré-temporada no CT do Flu e mandará seus jogos no Waldomirão.

Prováveis escalações de Bahia x Jequié

Bahia: João Paulo; Roger Ruan, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Jota, Sidney e David Martins; Ruan Pablo, Kauê Furquim e Dell. Técnico: Rogério Ceni

Jequié: Fábio Szymonek; Diego Bolt, Willian Mineiro, Caíque Baiano e Gabriel Carioca; Elivelton, Walfrido, João Grilo e Zé Gatinha; Edilson Júnior e Nael. Técnico: Rodrigo Fonseca

Ficha do Jogo

  • Jogo: Bahia x Jequié
  • Campeonato: Campeonato Baiano 2026
  • Rodada: 1ª rodada
  • Data: Domingo, 11 de janeiro de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador – BA
  • Onde assistir: TVE, TVE (YouTube)

Bahia Baianão

