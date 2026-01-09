PIVETES DE AÇO

Bahia goleia na última rodada e avança como líder do grupo na Copinha 2026

Esquadrão goleou o América por 4x0

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15:24

Bahia 4x0 América-SP - Copinha 2026 Crédito: Rapha Marques

O Bahia está classificado para a fase eliminatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta-feira (9), no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, os Pivetes de Aço venceram o América-SP por 4x0 e confirmaram a liderança do Grupo 9, encerrando a primeira fase com sete pontos e invencibilidade.

Apesar do placar elástico, o jogo começou com um cenário bem diferente. O Bahia controlou a posse de bola desde os primeiros minutos, mas teve dificuldades para transformar o domínio em chances claras. A maior parte das ações ofensivas passou pelo lado esquerdo, com João Andrade articulando e Daniel Lima aparecendo em apoio, porém o time pecou nas decisões finais.

O América-SP, que precisava vencer para seguir vivo, tentou responder com contra-ataques e chutes de média distância, mas quase não levou perigo. A principal emoção da etapa inicial foi um gol tricolor anulado por impedimento em jogada de bola parada.

A história da partida mudou logo na saída para o segundo tempo. No primeiro minuto, Roger Gabriel recebeu em profundidade, saiu na cara do goleiro e finalizou com frieza para abrir o placar. O gol desmontou o América-SP, e o Bahia passou a jogar com mais espaço e confiança.

Aos 18 minutos, João Andrade foi derrubado dentro da área e ele mesmo assumiu a responsabilidade, deslocando o goleiro para ampliar. Com o controle do jogo nas mãos, o Tricolor seguiu pressionando até transformar a vitória em goleada. Aos 35, o zagueiro Daniel aproveitou cobrança de escanteio de Carioca e subiu livre para marcar de cabeça.

Pouco depois, Carioca voltou a ser decisivo ao encontrar Ryan Nascimento dentro da área, forçando mais um pênalti. Já usando a braçadeira de capitão, João Andrade converteu novamente e deu números finais ao confronto.

Comandado por Leonardo Galbes, o Tricolor iniciou a partida com Iuri; Fernando Gabriel, Gerald, Daniel e Daniel Lima; Saymon, Roger e Anthony; Carioca, João Andrade e Juninho. Ao longo do jogo, também entraram Guilherme, Alessandro, Dodô, Keven e Richarllyson.