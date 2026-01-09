Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia goleia na última rodada e avança como líder do grupo na Copinha 2026

Esquadrão goleou o América por 4x0

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15:24

Bahia 4x0 América-SP - Copinha 2026
Bahia 4x0 América-SP - Copinha 2026 Crédito: Rapha Marques

O Bahia está classificado para a fase eliminatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta-feira (9), no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, os Pivetes de Aço venceram o América-SP por 4x0 e confirmaram a liderança do Grupo 9, encerrando a primeira fase com sete pontos e invencibilidade.

Apesar do placar elástico, o jogo começou com um cenário bem diferente. O Bahia controlou a posse de bola desde os primeiros minutos, mas teve dificuldades para transformar o domínio em chances claras. A maior parte das ações ofensivas passou pelo lado esquerdo, com João Andrade articulando e Daniel Lima aparecendo em apoio, porém o time pecou nas decisões finais.

Veja imagens de Bahia 4x0 América-SP

Bahia 4x0 América-SP - Copinha 2026 por Rapha Marques
Bahia 4x0 América-SP - Copinha 2026 por Rapha Marques
Bahia 4x0 América-SP - Copinha 2026 por Rapha Marques
Bahia 4x0 América-SP - Copinha 2026 por Rapha Marques
Bahia 4x0 América-SP - Copinha 2026 por Rapha Marques
Bahia 4x0 América-SP - Copinha 2026 por Rapha Marques
Bahia 4x0 América-SP - Copinha 2026 por Rapha Marques
1 de 7
Bahia 4x0 América-SP - Copinha 2026 por Rapha Marques

O América-SP, que precisava vencer para seguir vivo, tentou responder com contra-ataques e chutes de média distância, mas quase não levou perigo. A principal emoção da etapa inicial foi um gol tricolor anulado por impedimento em jogada de bola parada.

A história da partida mudou logo na saída para o segundo tempo. No primeiro minuto, Roger Gabriel recebeu em profundidade, saiu na cara do goleiro e finalizou com frieza para abrir o placar. O gol desmontou o América-SP, e o Bahia passou a jogar com mais espaço e confiança.

Jogadores do Bahia inscritos na Copinha 2026

Todos os atletas do Bahia inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Todos os atletas do Bahia inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Todos os atletas do Bahia inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Todos os atletas do Bahia inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
1 de 4
Todos os atletas do Bahia inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória

Aos 18 minutos, João Andrade foi derrubado dentro da área e ele mesmo assumiu a responsabilidade, deslocando o goleiro para ampliar. Com o controle do jogo nas mãos, o Tricolor seguiu pressionando até transformar a vitória em goleada. Aos 35, o zagueiro Daniel aproveitou cobrança de escanteio de Carioca e subiu livre para marcar de cabeça.

Pouco depois, Carioca voltou a ser decisivo ao encontrar Ryan Nascimento dentro da área, forçando mais um pênalti. Já usando a braçadeira de capitão, João Andrade converteu novamente e deu números finais ao confronto.

LEIA MAIS 

Ex-Bahia desperta interesse de clube europeu e pode ser comprado por valor milionário

Com sonho de Copa, dupla de gringos são apresentados oficialmente pelo Bahia

Ex-Bahia preso por agressão à esposa acerta com clube da Colômbia

Gringo ex-Bahia é anunciado por clube que vai jogar a Libertadores

Bahia ou Vitória? Descubra quem tem mais seguidores nas redes sociais

Comandado por Leonardo Galbes, o Tricolor iniciou a partida com Iuri; Fernando Gabriel, Gerald, Daniel e Daniel Lima; Saymon, Roger e Anthony; Carioca, João Andrade e Juninho. Ao longo do jogo, também entraram Guilherme, Alessandro, Dodô, Keven e Richarllyson.

Com o resultado, o Bahia garantiu o primeiro lugar da chave. A outra vaga do Grupo 9 ficou com a Inter de Limeira, que venceu o CSA e terminou em segundo. Agora, os Pivetes de Aço aguardam a definição do Grupo 10 para conhecer o adversário do mata-mata, que sairá entre Comercial, América-MG, Atlético-PI ou Noroeste.

Tags:

Bahia Copinha

Mais recentes

Imagem - Vitória vai à Europa para atrair investidores e avançar com a SAF

Vitória vai à Europa para atrair investidores e avançar com a SAF
Imagem - Ex-Bahia desperta interesse de clube europeu e pode ser comprado por valor milionário

Ex-Bahia desperta interesse de clube europeu e pode ser comprado por valor milionário
Imagem - Detalhe em vídeo revela novo reforço do Vitória que ainda não foi anunciado

Detalhe em vídeo revela novo reforço do Vitória que ainda não foi anunciado

MAIS LIDAS

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
01

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
02

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães
03

Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães

Imagem - Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda
04

Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda