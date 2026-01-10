VAI COMEÇAR!

Campeonato Baiano 2026: guia completo com os 10 times, formato e destaques

Torneio estadual começa neste sabádo (10)

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 06:00

Troféu do Campeonato Baiano Crédito: Pietro Carpi/FBF

O Campeonato Baiano 2026 começa neste final de semana com 10 times lutando para terminar a competição com o título estadual. Com cinco campeões baianos na disputa, a 122ª edição do torneio terá Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira, Barcelona de Ilhéus, Galícia, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto e Vitória como concorrentes ao Bahia, atual campeão.

A disputa começa neste sábado (9) e a previsão é que o campeonato acabe no dia 7 ou 8 de março. A primeira fase segue o mesmo formato dos anos anteriores, com todas as 10 equipes jogando uma vez entre si ao longo de 9 rodadas, com as quatro primeiras colocadas avançando para o mata-mata e os dois últimos sendo rebaixados.

A única mudança no regulamento em relação ao ano passado está nas semifinais e na final. Antes, as duas fases eram disputadas em jogos de ida e volta, enquanto nesta temporada serão disputadas apenas de ida, com mando para o time de melhor campanha na primeira fase.

As novidades para a atual edição são as voltas dos tradicionais Galícia e Bahia de Feira para a elite do futebol baiano. A dupla subiu da segunda divisão, que agora terá Jacobina e Colo-Colo na disputa por uma vaga na Série A do Baianão. Confira um resumo do CORREIO sobre como chegam os times para a competição:

Atlético de Alagoinhas

Após o bicampeonato em 2021 e 2022, o Carcará almeja retornar a uma final de Baianão, o que não acontece desde o último título conquistado. O objetivo motivou o clube a ir atrás de rostos conhecidos do torcedor. Agnaldo Liz comandará o Atlético durante a competição e terá jogadores como Miller, Van, Willian Kaefer, Ruan Teles, Patyego e outros. O grande destaque é o atacante Walter, que aos 36 anos joga o seu segundo Campeonato Baiano. O ex-jogador do Vitória encara a competição como oportunidade de mostrar que ainda pode jogar futebol.

Bahia

Atual campeão da competição, o Esquadrão é o maior vencedor do Campeonato Baiano, com 51 títulos conquistados. Após dois anos começando o ano na Europa, o Bahia volta ao Brasil pelo início da Série A em janeiro. No entanto, o time que vai jogar a maior parte do Baiano será formado por atletas formados na base tricolor, como Dell, Ruan Pablo e Kauê Furquim. Na intenção de aproximar os Pivetes de Aço do modelo de jogo e da rotina dos profissionais, Rogério Ceni treinará o time na competição. Há ainda a intenção de disputar de um a dois jogos com o time principal para dar ritmo de jogo antes do Brasileirão.

Bahia de Feira

Campeão da segunda divisão do Baianão no ano passado, o Bahia de Feira volta à elite baiana com a manutenção da base que terminou 2025 em alta. O experiente Alex Cazumba foi um dos que teve o contrato renovado e vai para sua 10ª temporada representando o Tremendão. Outro ex-Vitória no elenco é o atacante Ronan, que se destacou na competição pelo Atlético de Alagoinhas. O treinador João Carlos ganhou reforços, como o atacante colombiano Palacios, e tem o objetivo de restabelecer o clube na primeira divisão.

Barcelona de Ilhéus

Em situação semelhante ao Porto, o Barcelona de Ilhéus é o segundo time mais jovem da competição. Fundado em 2019, o Barça já chegou por duas vezes nas semifinais do torneio. Em 2024, inclusive, terminou a primeira fase na 3ª posição e venceu o Vitória na fase de grupos. A missão para a atual temporada é superar as campanhas de 2022 e 2024, chegando pela primeira vez à disputa pelo título. Com Paulo Salles como treinador, a Onça Pintada reforçou o elenco com as chegadas de 12 jogadores, além de renovar com mais oito atletas.

Galícia

Após oito anos afastado da elite, o Galícia enfim retornou para a primeira divisão do Campeonato Baiano. A equipe foi rebaixada em 2017 e desde então tentava o retorno à Série A do futebol estadual. O primeiro tricampeão da Bahia aposta na categoria de base para reforçar a base mantida da segunda divisão. Nomes como os volantes Sandro e Igor e os atacantes Ivisson e Valter são apostas do Granadeiro para o torneio, que terá Edson Fabiano à frente do comando técnico do time. A manutenção também passa pela superação após perder destaques como Palacios e Brendon para o Bahia de Feira.

Jacuipense

Presente de forma ininterrupta na elite do futebol baiano desde 2013, o Jacuipense aposta em um elenco recheado de ex-jogadores do Vitória para buscar uma campanha de destaque em 2026. Sob o comando de Rodrigo Rodrigues, o clube reuniu nomes como o volante Guilherme Rend, os laterais Geferson e Vicente e os pontas Flavinho e Ruan Nascimento, todos com passagem pelo Rubro-Negro. Amparado por essa base experiente, o Leão do Sisal sonha em voltar à decisão do Campeonato Baiano, como ocorreu em 2022 e 2023, e enfim conquistar seu primeiro título na elite estadual.

Jequié

Maior campeão da segunda divisão do Baianão ao lado do Galícia, ambos com três títulos, e disputando pela terceira vez consecutiva a elite estadual, o Jequié surge como um dos casos mais curiosos do futebol baiano em 2026. O Jipão firmou uma parceria com o Fluminense de Feira para compartilhar elenco e comissão técnica, comandados por Rodrigo Fonseca ao longo da temporada. A estratégia busca oferecer contratos mais longos aos atletas, que defenderão a ADJ no Campeonato Baiano no primeiro semestre e o Flu na Série B estadual no segundo. Apesar da distância de cerca de 250 km entre as cidades, o grupo realizou a pré-temporada no CT do Fluminense e mandará seus jogos no Waldomirão.

Juazeirense

Ocupando a 83ª posição no ranking da CBF, o Cancão de Fogo ocupa o posto de terceira força da Bahia. Apesar da colocação nacional, o time nunca chegou à final do Baianão. No entanto, o clube de Juazeiro está de cara nova para 2026, já que adotou um novo escudo. A reformulação também aconteceu no temido estádio Adauto de Moraes, que retorna após passar por uma revitalização do campo. Sob o comando de Zé Humberto, o experiente zagueiro Victor Ramos se junta aos remanescentes da Série D para conseguir o objetivo de levar o Juazeirense para a disputa do título pela primeira vez.

Porto

Entre os dez clubes que disputarão o Campeonato Baiano, o Porto é de longe a equipe mais jovem. Fundada em Porto Seguro, a agremiação saiu do amadorismo em 2024, disputou o primeiro Baianão no ano passado e agora vai com expectativa para a segunda temporada na elite do estado para se estabelecer entre os melhores da Bahia. O comandante Sandro Duarte continua à frente da equipe, que renovou com jogadores importantes e conta com a base para aumentar o elenco. Oito atletas foram promovidos para o time principal.

Vitória