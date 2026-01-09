Acesse sua conta
Bahia renova com joia da base e fixa multa rescisória acima de R$ 1 bilhão

O atacante Ruan Pablo, de 17 anos, teve vínculo ampliado até 2030

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 16:38

Destaque com o Brasil no Sul-Americano Sub-17, Ruan Pablo entrou contra o Ceará
Ruan Pablo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia oficializou nesta sexta-feira (9) a renovação de contrato do atacante Ruan Pablo, uma das principais promessas reveladas pelo clube nos últimos anos. O novo vínculo do jogador de 17 anos vai até dezembro de 2030, substituindo o contrato anterior, que tinha validade até 2027.

A extensão acontece em um momento de valorização do jovem, que foi alvo de forte assédio do Corinthians no fim da última temporada. De acordo com o ge, o clube paulista chegou a estudar o pagamento da multa rescisória, que à época era de R$ 41,3 milhões para transferências dentro do futebol brasileiro. A investida acabou não avançando após o Bahia optar por priorizar a permanência do atleta e reavaliar seu contrato.

Ruan Pablo é a maior promessa da base do Bahia

Com o novo acordo, o Tricolor aumentou de forma significativa os valores das cláusulas de saída. A multa para o mercado nacional passou a ser de R$ 110 milhões, tornando Ruan Pablo o jogador mais bem protegido — e também o mais valorizado — da sua faixa etária no país. Para o exterior, o valor foi fixado em 200 milhões de euros, cifra que ultrapassa a casa de R$ 1 bilhão.

Natural de Salvador, Ruan Pablo chegou ao Bahia aos 11 anos e construiu uma trajetória meteórica no clube. Em junho de 2024, estreou na equipe principal no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-GO, tornando-se o jogador mais jovem a vestir a camisa tricolor no profissional. Já em 2025, ao marcar contra o Jequié no Campeonato Baiano, superou o ídolo Beijoca e se tornou o artilheiro mais jovem da história do clube.

Além do destaque no Bahia, o atacante também ganhou projeção internacional pela Seleção Brasileira Sub-17. Em 2025, foi um dos protagonistas da campanha do título sul-americano da categoria e esteve entre os titulares do Brasil no Mundial Sub-17 disputado no Catar, em que a equipe chegou às semifinais. Ao todo, Ruan Pablo já soma 15 partidas pelo time principal do Tricolor.

Bahia

