Fundador de franquia famosa de pizzaria morre ao saltar de paraquedas no Rio

Gabriel Farrel saltou de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, e o paraquedas não abriu

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:06

Gabriel Farrel
Gabriel Farrel Crédito: Reprodução/Youtube

O fundador da franquia de pizzarias Borda e Lenha, o empresário Gabriel Farrel, morreu em um acidente aéreo na zona sudoeste do Rio de Janeiro, no último domingo (14).

Farrel saltou de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, e o paraquedas não abriu como esperado. A morte foi confirmada pela Polícia Civil do Rio. As informações são do g1 Rio de Janeiro.

Gabriel é engenheiro de formação, mas deixou a carreira para empreender. Inicialmente, ele abriu uma pizzaria móvel para eventos e depois fundou a Borda e Lenha, que virou uma rede de pizzarias.

Com mais de 60 mil seguidores no Instagram e no TikTok, o empresário compartilhava pensamentos sobre empreendedorismo e registros praticando esportes radicais. Em 2021, Gabriel participou do reality show Shark Tank Brasil, onde conseguiu investimento para escalar mais o negócio.

