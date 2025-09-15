TRAGÉDIA

Fundador de franquia famosa de pizzaria morre ao saltar de paraquedas no Rio

Gabriel Farrel saltou de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, e o paraquedas não abriu

Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:06

Gabriel Farrel Crédito: Reprodução/Youtube

O fundador da franquia de pizzarias Borda e Lenha, o empresário Gabriel Farrel, morreu em um acidente aéreo na zona sudoeste do Rio de Janeiro, no último domingo (14).

Farrel saltou de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, e o paraquedas não abriu como esperado. A morte foi confirmada pela Polícia Civil do Rio. As informações são do g1 Rio de Janeiro.

Gabriel é engenheiro de formação, mas deixou a carreira para empreender. Inicialmente, ele abriu uma pizzaria móvel para eventos e depois fundou a Borda e Lenha, que virou uma rede de pizzarias.