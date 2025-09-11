Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MPF pede suspensão de todos os concursos da Marinha; entenda

Ação foi ajuizada por por inadequação à Lei de Cotas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 07:46

Marinha
Marinha Crédito: Divulgação

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou uma ação civil pública pedindo a suspensão imediata de concursos em andamento promovidos pela Marinha por inadequação à Lei de Cotas. De acordo com o órgão, o número de vagas reservadas a candidatos cotistas estava inadequado, sendo minorado através de uma configuração de vagas pensada para prejudicar a criação de postos destinados a pessoas pretas, pardas e com deficiência nos certames. A prática irregular foi a de fracionar o total de vagas segundo especializações profissionais, o que reduz a base sobre a qual os percentuais de cotas devem ser calculados. A ação foi ajuizada na última segunda-feira (8). 

"Um dos casos analisados é o concurso para o quadro técnico do corpo auxiliar da Marinha, que prevê um total de 62 vagas. Pelas normas vigentes em fevereiro deste ano, quando o edital foi lançado, o processo seletivo deveria ter disponibilizado pelo menos 20% desses postos exclusivamente a candidatos pretos ou pardos e 5% a pessoas com deficiência. Porém, as 11 vagas fixadas no certame para cota racial estão abaixo desse percentual mínimo, enquanto os candidatos com deficiência não tiveram uma vaga sequer reservada", aponta o MPF em nota à imprensa.

Neste caso, o edital tinha 15 perfis profissionais diferentes, sendo que os de  Arqueologia, Estatística, História, Oceanografia e Serviço Social previam somente uma vaga e não tiveram nenhuma vaga para cotistas. Segundo o MPF a área que mais chamou a atenção foi a de cargos da área de informática. O ramo foi dividido em quatro subespecialidades (“banco de dados”, “desenvolvimento de sistemas”, “infraestrutura de TI” e “desenvolvimento da informação”).

"Neste caso, não bastasse ter apartado irregularmente do total os postos de informática para a definição das cotas, a Marinha limitou ainda mais o alcance da política afirmativa ao tomar como base de cálculo o reduzido número de vagas destinadas a cada uma dessas subespecialidades", explica o Ministério Público.

O MPF informou que procurou a Marinha para tentar a alteração do concurso, mas não foi atendido, com a força alegando que esse cálculo poderia prejudicar o preenchimento efetivo das vagas por candidatos aptos ao exercício das especialidades profissionais. Procurada pela Agência Brasil, a Marinha não se manifestou até a conclusão desta reportagem.  Em notícia no site da instituição verifica-se a existência de 16 concursos para diversos cargos na força, em 2025.

Leia mais

Imagem - Paralisação dos professores da Uneb começa nesta quarta-feira

Paralisação dos professores da Uneb começa nesta quarta-feira

Imagem - Tribunal de Contas anuncia concurso público com salários de até R$ 20 mil

Tribunal de Contas anuncia concurso público com salários de até R$ 20 mil

O que diz a Lei

Desde junho, com a Lei 15.142/2025, a fixação de cotas em concursos públicos foi ampliada, passando a reservar o mínimo de 5% das vagas em concursos federais a pessoas com deficiência e de 30% dos postos para candidatos pretos, pardos, indígenas ou quilombolas.

Mais recentes

Imagem - Voto de Cármen Lúcia deve definir rumo do julgamento de Jair Bolsonaro

Voto de Cármen Lúcia deve definir rumo do julgamento de Jair Bolsonaro
Imagem - Primeira Turma do STF decide nesta 5ª se condena ou absolve Bolsonaro

Primeira Turma do STF decide nesta 5ª se condena ou absolve Bolsonaro
Imagem - Demissões no Itaú: como o chefe pode te fiscalizar no home office

Demissões no Itaú: como o chefe pode te fiscalizar no home office

MAIS LIDAS

Imagem - Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto
01

Ex- A Fazenda Andrea Nóbrega é despejada de apartamento e fica sem teto

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
02

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância
03

Dia do Brigadeiro: aprenda a receita perfeita para o doce ficar com gostinho de infância

Imagem - SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG
04

SAC oferece atendimento exclusivo a trabalhadores em seis cidades para emissão de novo RG