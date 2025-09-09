Acesse sua conta
Tribunal de Contas anuncia concurso público com salários de até R$ 20 mil

Inscrições começam no dia 10 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 13:39

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) anunciou um concurso público para preencher 30 vagas e formar cadastro de reserva no cargo de Analista de Controle Externo em diversas áreas. A seleção vai preencher cargos de Arquivista, Bibliotecário, Comunicador Social, Psicólogo e Médico. As inscrições começam no dia 10 de novembro neste link.

O concurso será coordenado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Há reserva de 10% das vagas para as pessoas com deficiência, 30% para candidatos negros ou pardos, indígenas e quilombolas e 2% para pessoas transgênero. As provas ocorrerão em 25 de janeiro de 2026.

Vagas do TCE-MG

1 de 2
Vagas do TCE-MG por Reprodução/Ache Concursos

O salário inicial é de R$ 12.502,85, acrescido de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 2.073,54 e programa de benefício referente à assistência e à promoção da saúde do servidor de R$ 937,64, que soma os R$ 15.514,03.

Após ingresso no cargo e a partir do segundo ano de efetivo exercício, o TCE-MG paga ainda adicional de desempenho (ADE), que é de até R$ 6.865,00, elevando o salário para a faixa dos R$ 20 mil.

