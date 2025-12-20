Acesse sua conta
Concurso cultural vai premiar casal com R$ 50 mil em móveis planejados em Salvador

Iniciativa convida casais a contarem histórias reais de amor

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 10:26

A iniciativa convida casais da capital e da Região Metropolitana a compartilharem, em vídeo, suas trajetórias Crédito: Freepik

Um concurso cultural lançado em Salvador vai premiar um casal com R$ 50 mil em móveis planejados ao transformar histórias reais de amor em ponto de partida para um novo projeto de lar. A iniciativa convida casais da capital e da Região Metropolitana a compartilharem, em vídeo, suas trajetórias de parceria, convivência e construção conjunta.

A ação é promovida pela Romanzza Bahia, empresa que atua há 26 anos no mercado de móveis sob medida no estado, e marca uma mudança na forma como a marca se comunica com o público, apostando em narrativas reais e identificação emocional. Para participar, os casais devem se inscrever pelo site romancedoano.com, gravar um vídeo em formato Reels e publicá-lo no Instagram com a hashtag #RomanceDoAnoRomanzza, marcando o perfil da empresa.

O casal vencedor receberá um crédito de R$ 50 mil para a execução de um projeto de móveis planejados, com produção própria e garantia de cinco anos. As inscrições seguem abertas até 21 de dezembro, e seis finalistas serão anunciados no início de janeiro de 2026.

Após a fase inicial, os selecionados participam de desafios presenciais e etapas criativas, com avaliação de um júri técnico e votação popular. A final acontece em Salvador, no showroom da empresa, com anúncio público do casal vencedor.

