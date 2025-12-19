Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Unisa abre acesso gratuito a mais de 400 cursos de férias

Os cursos são on-line, com carga horária variada e certificação

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:40

A iniciativa busca apoiar estudantes e profissionais em atividade ou em transição de carreira que querem aproveitar o período de férias para se qualificar.
A iniciativa busca apoiar estudantes e profissionais em atividade ou em transição de carreira que querem aproveitar o período de férias para se qualificar. Crédito: Shutterstock

A Universidade Santo Amaro – Unisa está com as inscrições abertas para mais de 400 cursos livres de férias. A iniciativa busca apoiar estudantes e profissionais em atividade ou em transição de carreira que querem aproveitar o período de férias para se qualificar. Os cursos são 100% online, com carga horária que varia de 60 a 100 horas, em áreas como Comunicação e Artes, Direito e Cidadania, Educação, Engenharia, Arquitetura e Tecnologia da Informação, Gestão e Negócios, Hospitalidade e Gastronomia, entre outras. Os interessados devem se inscrever no site www.unisa.br/cursosdeferias. Ao término do curso, os estudantes serão certificados pela Instituição.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, cerca de 44% das habilidades profissionais precisarão ser atualizadas até 2027, e cursos rápidos, modulares e certificados são apontados como uma das principais estratégias para reduzir lacunas de competências e aumentar a empregabilidade. Já o relatório do LinkedIn Economic Graph, indica que, cursos de curta duração, capacitações digitais e certificações específicas estão entre os principais fatores associados a promoções, mobilidade de carreira e aumento salarial, especialmente nas áreas de tecnologia, gestão, comunicação e educação.

Sobre a Universidade Santo Amaro (Unisa)

Com 60 anos de atuação, a Universidade Santo Amaro – Unisa está entre as principais instituições de ensino superior privado do país, reconhecida com nota máxima (conceito 5) pelo Ministério da Educação (MEC). Atualmente, a Unisa oferece mais de 600 cursos presenciais e a distância (EAD), incluindo graduação, pós-graduação — especialização, MBA, mestrado e doutorado — e programas de extensão.

A instituição atende mais de 40 mil alunos distribuídos em cinco unidades no estado de São Paulo e em 450 polos de apoio EAD em todo o Brasil. Com o propósito de transformar e contribuir para uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável, a Unisa investe continuamente em pesquisas e projetos de responsabilidade social. Anualmente, realiza mais de 500 mil atendimentos à comunidade.

Com assessoria

Tags:

Educação Formação Profissional

Mais recentes

Imagem - Retrospectiva tributária 2025 e as cinco grandes viradas que vão moldar 2026

Retrospectiva tributária 2025 e as cinco grandes viradas que vão moldar 2026
Imagem - Autonomia, flexibilidade e benefícios "fora do padrão corporativo" devem ser foco das empresas em 2026

Autonomia, flexibilidade e benefícios "fora do padrão corporativo" devem ser foco das empresas em 2026
Imagem - Petrobras anuncia retomada de operação da Fafen no início de janeiro

Petrobras anuncia retomada de operação da Fafen no início de janeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
01

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Imagem - Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira
02

Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
03

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
04

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal