Unisa abre acesso gratuito a mais de 400 cursos de férias

Os cursos são on-line, com carga horária variada e certificação

Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:40

A iniciativa busca apoiar estudantes e profissionais em atividade ou em transição de carreira que querem aproveitar o período de férias para se qualificar. Crédito: Shutterstock

A Universidade Santo Amaro – Unisa está com as inscrições abertas para mais de 400 cursos livres de férias. A iniciativa busca apoiar estudantes e profissionais em atividade ou em transição de carreira que querem aproveitar o período de férias para se qualificar. Os cursos são 100% online, com carga horária que varia de 60 a 100 horas, em áreas como Comunicação e Artes, Direito e Cidadania, Educação, Engenharia, Arquitetura e Tecnologia da Informação, Gestão e Negócios, Hospitalidade e Gastronomia, entre outras. Os interessados devem se inscrever no site www.unisa.br/cursosdeferias. Ao término do curso, os estudantes serão certificados pela Instituição.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, cerca de 44% das habilidades profissionais precisarão ser atualizadas até 2027, e cursos rápidos, modulares e certificados são apontados como uma das principais estratégias para reduzir lacunas de competências e aumentar a empregabilidade. Já o relatório do LinkedIn Economic Graph, indica que, cursos de curta duração, capacitações digitais e certificações específicas estão entre os principais fatores associados a promoções, mobilidade de carreira e aumento salarial, especialmente nas áreas de tecnologia, gestão, comunicação e educação.

Sobre a Universidade Santo Amaro (Unisa)

Com 60 anos de atuação, a Universidade Santo Amaro – Unisa está entre as principais instituições de ensino superior privado do país, reconhecida com nota máxima (conceito 5) pelo Ministério da Educação (MEC). Atualmente, a Unisa oferece mais de 600 cursos presenciais e a distância (EAD), incluindo graduação, pós-graduação — especialização, MBA, mestrado e doutorado — e programas de extensão.

A instituição atende mais de 40 mil alunos distribuídos em cinco unidades no estado de São Paulo e em 450 polos de apoio EAD em todo o Brasil. Com o propósito de transformar e contribuir para uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável, a Unisa investe continuamente em pesquisas e projetos de responsabilidade social. Anualmente, realiza mais de 500 mil atendimentos à comunidade.