Petrobras anuncia retomada de operação da Fafen no início de janeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Donaldson Gomes
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 16:44
A Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia (Fafen-BA), localizada em Camaçari, está em fase final de manutenção e se prepara para reiniciar a produção, de acordo nota emitida pela Petrobras. A previsão é que o início das operações ocorra em janeiro de 2026.
O processo de comissionamento da planta já começou: as equipes estão realizando os alinhamentos das utilidades (nitrogênio, ar comprimido, água de refrigeração, entre outros) para viabilizar os testes de sistemas e equipamentos, visando a garantir segurança e eficiência na retomada das unidades de processamento, de acordo com a Petrobras.
Para assegurar o fornecimento de gás natural — matéria-prima fundamental para a produção de amônia e ureia — e viabilizar a continuidade da retomada, a Petrobras e a Bahiagás formalizaram, no último dia 12 de dezembro, um contrato para movimentação de gás canalizado destinado à Fafen-BA. O acordo prevê movimentar via duto 1,2 milhão de m³/dia de gás.
“A retomada da produção de fertilizantes na FAFEN-BA contribuirá para recuperar a capacidade nacional de insumos estratégicos para o agronegócio, ampliando o portfólio da Petrobras e garantindo uma alternativa rentável para o consumo do gás natural produzido no Brasil”, afirma William França, diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras.
A unidade produzirá amônia, ureia perolada e ARLA-32, contando ainda com os Terminais Marítimos de Amônia e de Ureia localizados no Porto de Aratu, em Candeias (BA), para a movimentação de produtos.
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou em maio deste ano um acordo definitivo com a Unigel, que havia arrendado as plantas de fertilizantes na Bahia e em Sergipe, conhecidas como Fafens. As fábricas de fertilizantes tinham sido fechadas pela Petrobras no ano de 2016. A Fafen-BA foi arrendada à Unigel em 2020 e voltou a operar em 2021, permanecendo em operação até novembro de 2023, quando a Unigel paralisou a unidade por conta dos altos custos de gás natural – principal matéria-prima da fábrica.