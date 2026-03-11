EMPREGOS E SOLUÇÕES

Curso gratuito capacita profissionais de saúde para diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil

Iniciativa do GACC-BA é voltada a profissionais da área e integra programa do Ministério da Saúde

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de março de 2026 às 20:03

A capacitação é destinada a agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, dentistas e demais profissionais Crédito: Divulgação

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA) segue com inscrições abertas para o curso gratuito “Capacitando para Transformar”, voltado à qualificação de profissionais de todo o Brasil para o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. A formação é realizada na modalidade online (EAD) e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.gaccbahia.org.br/capacitando-para-transformar/.

A capacitação é destinada a agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, dentistas e demais profissionais, que terão acesso a conteúdos técnicos por meio de uma plataforma digital interativa (EAD). Ao final do curso, os participantes receberão certificado.

O projeto integra o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), do Ministério da Saúde, e tem como objetivo fortalecer a atuação da atenção básica na identificação dos sinais e sintomas do câncer em crianças e adolescentes, contribuindo para ampliar as chances de cura e melhorar a qualidade de vida dos pacientes atendidos pelo SUS.

Além do conteúdo introdutório, o projeto prevê uma segunda etapa de aprofundamento em áreas como Psicologia, Nutrição, Fisioterapia, Odontologia e Assistência Social, sempre com foco na oncologia pediátrica.

