EMPREGOS E SOLUÇÕES

Salão do Estudante chega a Salvador e conecta jovens baianos a universidades do exterior

Feira internacional reúne instituições de sete países no dia 29 de março e reforça interesse crescente de estudantes em formação global

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de março de 2026 às 17:39

Cresce o número de brasileiros interessados em cursar graduação fora do país e 65,5% desse público é feminino, formado principalmente por jovens que buscam se diferenciar no mercado de trabalho Crédito: Shutterstock

Estudar fora do país continua sendo um dos principais projetos acadêmicos de jovens brasileiros — e também de estudantes da Bahia. Mesmo diante da alta do dólar, da valorização do euro e das exigências de visto, o interesse por uma formação internacional segue em alta. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo Salão do Estudante, considerada a maior feira de educação internacional da América Latina, que analisou o perfil de 85 mil participantes entre março de 2024 e novembro de 2025.

O levantamento indica que a decisão costuma ser planejada com antecedência. Mais de 90% dos interessados começam a organizar o processo com pelo menos um ano de preparação. A candidatura para universidades estrangeiras envolve tradução de documentos, prazos rigorosos, comprovação financeira e planejamento de investimento.

Parte desse movimento poderá ser visto de perto em Salvador, que recebe uma edição da feira no próximo dia 29 de março, no Fiesta Convention Center (Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 - Itaigara). O evento reunirá representantes de universidades e instituições educacionais de diversos países, oferecendo orientação gratuita sobre cursos, bolsas de estudo, certificações de idioma e processos de admissão.

Entre os dados do estudo, chama atenção a predominância feminina. As mulheres representam 65,5% do público interessado em estudar no exterior, enxergando na experiência internacional uma oportunidade de crescimento profissional, ampliação de networking e acesso a vivências multiculturais que agregam valor ao currículo.

A maior parte dos interessados tem entre 16 e 19 anos. Muitos ainda estão no ensino médio, mas já pesquisam possibilidades de graduação fora do Brasil. Ao mesmo tempo, cresce o número de universitários interessados na chamada graduação sanduíche — quando parte do curso é realizada em outro país — como forma de reduzir custos e ampliar a experiência internacional. Profissionais já formados também buscam especializações, mestrado e MBA no exterior para fortalecer a trajetória profissional.

Entre os destinos mais procurados aparecem Estados Unidos e Canadá, seguidos por Portugal, Irlanda, Reino Unido, Alemanha, França e Itália. A escolha costuma considerar fatores como idioma, oportunidades de trabalho e políticas migratórias.

As áreas mais buscadas incluem Comunicação, Ciências da Saúde, Administração, Direito, Marketing e Design. Cursos de idiomas continuam liderando o ranking geral, com destaque para o inglês. O espanhol também registra crescimento de procura, enquanto francês, italiano e alemão aparecem como opções em expansão.

A edição deste ano da feira reunirá instituições da Alemanha, Estados Unidos, França, Irlanda, Nova Zelândia, Portugal e Reino Unido. Portugal terá a maior delegação já registrada no evento, com universidades tradicionais confirmadas, entre elas a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto, a Universidade do Algarve e a Universidade do Minho.

Além das instituições de ensino, o evento contará com organizações oficiais de promoção educacional, como o EducationUSA, serviço do governo norte-americano que oferece orientação a estudantes internacionais; o Campus France, ligado ao governo francês; o Study in New Zealand e o Study & Research in Portugal.

Durante a feira, estudantes poderão conversar diretamente com representantes das universidades e especialistas em mobilidade acadêmica, tirando dúvidas sobre cursos, bolsas e possibilidades de carreira global.

SERVIÇO

Salão do Estudante – edição Salvador

Data: 29 de março

Horário: 14h às 17h30

Local: Fiesta Convention Center