Bahia entra no radar de novo programa industrial da Belgo Arames

Empresa abre seleção para analistas sêniores com foco em automação e melhoria de processos nas fábricas

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:50

Seleção da Belgo Arames busca profissionais experientes para atuar em projetos de eficiência e inovação nas unidades da empresa Crédito: Divulgação

A Belgo Arames, líder brasileira na transformação de arames de aço, está com inscrições abertas para o Programa Expert Industrial, nova iniciativa voltada à contratação de Analistas Industriais Sêniores para atuação estratégica em performance industrial. As oportunidades são para as unidades da companhia na Bahia, Minas Gerais e São Paulo e as inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de março no link: https://www.linkedin.com/jobs/view/4383719498/.

O programa busca profissionais com formação superior em Engenharia (Produção, Metalúrgica, Química, Mecânica ou Elétrica) e experiência em automação industrial ou automação de processos. Os selecionados atuarão na gestão de projetos industriais, conduzindo estudos de viabilidade econômica, acompanhando indicadores e liderando iniciativas de melhoria contínua com foco no alcance das metas de performance das fábricas.

Entre as responsabilidades do cargo estão a otimização de processos, a implantação e mensuração de resultados de programas corporativos e a capacitação de operadores e supervisores no uso de ferramentas Lean e de melhoria contínua. É desejável experiência na gestão de indicadores como HHT, OEE e Custo Fixo, além de inglês e Excel avançados e Power BI intermediário.

As vagas exigem disponibilidade imediata e atuação presencial nas unidades industriais. A previsão de contratação é para abril. Os profissionais selecionados contarão com remuneração competitiva e pacote completo de benefícios, incluindo assistência médica e odontológica, alimentação na empresa, vale-refeição, seguro de vida, licença parental estendida, participação nos resultados, programas de desenvolvimento e mentoria interna, entre outros.

Sobre a Belgo Arames

Com 50 anos de história, a Belgo Arames é líder brasileira na transformação de arames de aço desde sua criação, fruto da parceria estratégica no Brasil entre a ArcelorMittal e a Bekaert. A empresa atua nos segmentos de Agronegócios, Cercamentos, Construção Civil, Automotivo, Solda, Aplicações Especiais e Indústria Petrolífera, oferecendo um mix de produtos e serviços que atendem com expertise e tecnologia de ponta, confiabilidade e qualidade aos mais diversos perfis de clientes. Tem oito unidades pelo país, nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia, e sede em Contagem (MG).