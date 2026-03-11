Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia entra no radar de novo programa industrial da Belgo Arames

Empresa abre seleção para analistas sêniores com foco em automação e melhoria de processos nas fábricas

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de março de 2026 às 19:50

Seleção da Belgo Arames busca profissionais experientes para atuar em projetos de eficiência e inovação nas unidades da empresa
Seleção da Belgo Arames busca profissionais experientes para atuar em projetos de eficiência e inovação nas unidades da empresa Crédito: Divulgação

A Belgo Arames, líder brasileira na transformação de arames de aço, está com inscrições abertas para o Programa Expert Industrial, nova iniciativa voltada à contratação de Analistas Industriais Sêniores para atuação estratégica em performance industrial. As oportunidades são para as unidades da companhia na Bahia, Minas Gerais e São Paulo e as inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de março no link: https://www.linkedin.com/jobs/view/4383719498/.

O programa busca profissionais com formação superior em Engenharia (Produção, Metalúrgica, Química, Mecânica ou Elétrica) e experiência em automação industrial ou automação de processos. Os selecionados atuarão na gestão de projetos industriais, conduzindo estudos de viabilidade econômica, acompanhando indicadores e liderando iniciativas de melhoria contínua com foco no alcance das metas de performance das fábricas.

Entre as responsabilidades do cargo estão a otimização de processos, a implantação e mensuração de resultados de programas corporativos e a capacitação de operadores e supervisores no uso de ferramentas Lean e de melhoria contínua. É desejável experiência na gestão de indicadores como HHT, OEE e Custo Fixo, além de inglês e Excel avançados e Power BI intermediário.

As vagas exigem disponibilidade imediata e atuação presencial nas unidades industriais. A previsão de contratação é para abril. Os profissionais selecionados contarão com remuneração competitiva e pacote completo de benefícios, incluindo assistência médica e odontológica, alimentação na empresa, vale-refeição, seguro de vida, licença parental estendida, participação nos resultados, programas de desenvolvimento e mentoria interna, entre outros.

Sobre a Belgo Arames

Com 50 anos de história, a Belgo Arames é líder brasileira na transformação de arames de aço desde sua criação, fruto da parceria estratégica no Brasil entre a ArcelorMittal e a Bekaert. A empresa atua nos segmentos de Agronegócios, Cercamentos, Construção Civil, Automotivo, Solda, Aplicações Especiais e Indústria Petrolífera, oferecendo um mix de produtos e serviços que atendem com expertise e tecnologia de ponta, confiabilidade e qualidade aos mais diversos perfis de clientes. Tem oito unidades pelo país, nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia, e sede em Contagem (MG).

Com assessoria

Tags:

Empregos

Mais recentes

Imagem - Curso gratuito capacita profissionais de saúde para diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil

Curso gratuito capacita profissionais de saúde para diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil
Imagem - Conectarh Brasil chega a Salvador no próximo dia 18 com imersão estratégica para profissionais de RH e DP

Conectarh Brasil chega a Salvador no próximo dia 18 com imersão estratégica para profissionais de RH e DP
Imagem - Salão do Estudante chega a Salvador e conecta jovens baianos a universidades do exterior

Salão do Estudante chega a Salvador e conecta jovens baianos a universidades do exterior

MAIS LIDAS

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
01

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado
02

Frente fria chega nesta quarta (11) na Bahia com chuva forte, queda da temperatura e mar agitado

Imagem - Dinheiro pode surgir de onde menos se espera para 3 signos hoje (11 de março)
03

Dinheiro pode surgir de onde menos se espera para 3 signos hoje (11 de março)

Imagem - Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana
04

Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana