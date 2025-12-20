Acesse sua conta
Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026

Novo ano promete ser o início de novos processos e mudanças na vida de alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 09:00

Momento é de mudanças drásticas para sigbos em 2026
Momento é de mudanças drásticas para sigbos em 2026 Crédito: Imagem criada por IA

2026 promete ser um ano de abertura de caminhos, mudanças e evolução para vários signos do zodíaco. Um especialista em astrologia revelou ao Times Now News quais signos as estrelas estão a favor. Confira:

Áries

Entre março e abril de 2026, Saturno inicia uma transição para Áries, primeiro signo do zodíaco, por isso, está pronto para “assumir novas responsabilidades”, de acordo com o especialista. Não é necessário temer mudanças radicais, pois elas vão vr de maneira natural.

Este signo precisa focar nos objetivos a longo prazo, em estabilidade financeira e autodisciplina. Velhos hábitos, padrões e energia dispersa precisam desaparecer.

Gêmeos

Entre maio e junho, os geminianos passam por uma mudança radical. Júpiter vai passar por este signo na primeira metade do ano e isso fará com que aumente a curiosidade, a comunicação e até algumas oportunidades para o signo.

Ainda assim, as pessoas deste signo também vão mudar algumas opiniões e isso poderá representar algumas mudanças em “círculos de networking e amizades, até mesmo na direção profissional”.

Decisões que antes poderiam parecer confusas, poderão ficar mais nítidas. Este signo vai abraçar uma nova identidade, além de mais sabedoria, limites e autoconfiança.

Leão

Entre julho e agosto de 2026, os leoninos terão um pico de transformação direcionado a relacionamentos. Plutão avança para o signo de Aquário e isso ativa e desperta algumas questões de parceria, “tornando as alianças mais intensas e significativamente mais reveladoras”.

Seja no âmbito romântico ou profissional, os leoninos vão experimentar conexões e evoluir drasticamente. Por isso, em 2026 eles entendem mais sobre necessidades emocionais profundas, e não apenas o glamour externo das relações.

Escorpião

Entre outubro e novembro de 2026, os escorpianos sentirão uma onda intensa de desintoxicação emocional. O ano vai incentivá-los a libertar quaisquer medos antigos, traições do passado e conflitos não resolvidos.

O especialista ainda que o próximo ano será um “ciclo de purificação que vai se dissipar e abrir espaço para novos começos e autenticidade”, desde mudanças de carreira, despedidas ou oportunidades surpreendentes.

Aquário

As movimentações para o signo de Aquário já começam entre janeiro e fevereiro, logo no início do ano. Plutão se estabelece em Aquário, e esse signo passa a ficar no centro da transformação. A astrologia mostra que poderá haver uma “reinvenção interna que levará a avanços externos, com novos papéis, nova autoimagem e novas responsabilidades”.

Os aquarianos podem se sentir chamados a liderar, inovar ou a tornarem-se catalisadores de mudanças dentro das próprias comunidades.

