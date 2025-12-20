Prepare o coração, porque o Anjo do Amor revela: 3 signos encontrarão a paixão verdadeira neste sábado (20 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 10:30
O movimento dos astros nos últimos dias do ano traz várias revelações, e uma delas é um novo amor que pode chegar a qualquer momento. Podem ocorrer encontros marcantes, conversas profundas e conexões que podem mudar tudo.
Para quem aguarda algo especial, este é um período que pede atenção aos detalhes. Afinal, o amor verdadeiro costuma surgir quando a energia está favorável e a mente aberta. Além disso, de acordo com a astrologia, alguns signos têm grandes chances de viver isso muito em breve.
Veja as características dos signos
Os geminianos vivem um período em que o diálogo ganha ainda mais força. Por isso, podem acontecer trocas de mensagens, conversas e interesses em comum que ajudam a criar laços profundos. De todos os signos de Ar, Gêmeos se destaca pela facilidade em se conectar. Nesse sentido, alguém começa uma amizade e pode evoluir rapidamente para algo mais sério. Por isso, vale observar quem demonstra interesse real e constância.
Libra é um dos signos mais favorecidos para o amor porque o momento traz equilíbrio emocional. Por isso, os sentimentos ficam mais nítidos e decisões importantes se tornam mais fáceis.
Nesse momento, conversas sinceras tendem a fluir, o que fortalece vínculos e aproxima pessoas com os mesmos valores. Além disso, encontros inesperados podem acontecer em ambientes comuns. É importante estar atento e disponível emocionalmente para reconhecer uma conexão verdadeira.
Os piscianos têm a maior chance de encontrar o amor verdadeiro a partir deste sábado (20). A sensibilidade estará em alta, assim como a intuição. Dessa forma, fica mais fácil perceber quando um sentimento é sincero. Além disso, este é um bom momento para deixar o passado no lugar certo.