Arlindinho revela como Erika Januza o ajudou após perda do pai: 'Quando eu mais precisava'

Cantor conta que atriz apareceu em um dos momentos mais difíceis de sua vida

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:35

Erika Januza e Arlindinho Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se o amor costuma aparecer quando a gente menos espera, Arlindinho é prova viva disso. Vivendo um dos períodos mais delicados de sua vida, após a morte do pai, Arlindo Cruz, em agosto do ano passado, o cantor encontrou em Erika Januza muito mais do que uma companheira: achou acolhimento, calma e um novo fôlego emocional.

Em entrevista ao EXTRA, o sambista falou abertamente sobre o estado em que estava quando conheceu a atriz. Solteiro, fragilizado e tentando lidar com o luto, ele admite que não vivia sua fase mais organizada, emocionalmente falando. Foi nesse cenário que Erika surgiu, primeiro como amiga.

Segundo Arlindinho, essa amizade foi essencial para que o sentimento crescesse com segurança. A atriz, de forma natural, trouxe leveza para um momento que ele define como confuso e doloroso. A chegada dela não apagou a saudade do pai, mas ajudou a aquecer o coração e devolver a alegria aos poucos.

Apaixonado, o cantor não esconde a admiração pela namorada. Para além da beleza, ele destaca características que, para ele, fazem toda a diferença: educação, simplicidade e respeito por todos ao redor. Arlindinho ressalta que nunca ouviu alguém falar mal de Erika, sejam fãs, funcionários ou pessoas próximas, e faz questão de frisar como ela trata todos da mesma forma, sem distinção.

Erika Januza e Arlindinho

Oficialmente juntos há pouco mais de dois meses, o casal já vinha se conhecendo há mais tempo. Mesmo com agendas cheias e compromissos profissionais constantes, eles encontraram uma forma de manter a conexão: moram perto um do outro. Assim, qualquer brecha vira oportunidade para estarem juntos, nem que seja por poucos dias na semana.

Para Arlindinho, o importante é a presença. Seja em encontros rápidos ou momentos de carinho em casa, o casal faz questão de viver o relacionamento sem excessos, mas com muita entrega. 

