Quem é Alexander Nazário de Lima, filho de Ronaldo que ganhou bolsa em universidade de prestígio dos EUA

Jovem de 20 anos mora fora do país e mantém rotina discreta nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 11:34

Alexander Nazário de Lima
Alexander Nazário de Lima Crédito: Reprodução/Instagram

Um dos quatro filhos do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, Alexander Nazário de Lima chamou a atenção por causa de sua trajetória acadêmica nos Estados Unidos. O jovem de 20 anos conquistou uma bolsa de estudos na Fordham University, em Nova York, uma das universidades privadas mais tradicionais do país. Mas, afinal, quem é ele?

Nascido em abril de 2005, Alexander é fruto de um relacionamento entre Ronaldo e a fisiculturista e empresária Michele Umezu. A paternidade foi confirmada após um teste de DNA realizado em 2010, quando o garoto tinha cerca de 5 anos. Além dele, o ex-jogador é pai de Ronald, de 25 anos, fruto do antigo relacionamento com Milene Domingues, além de Maria Sophia, de 17 anos, e Maria Alice, de 15 anos, ambas do casamento de Fenômeno com Bia Antony.

O jovem vive fora dos holofotes e mantém uma presença discreta nas redes sociais. São apenas 3 posts no Instagram, onde ele conta com apenas 18,5 mil seguidores. Alexander vive um relacionamento com a estudante Maria Clara Martins, que já postou registros românticos ao lado do amado.

A Fordham University, onde o jovem conquistou bolsa, reúne cerca de 16 mil alunos e oferece diversos programas de graduação e pós-graduação, destacando-se nas áreas de administração, negócios, comunicação, ciências sociais e direito. Criada em 1841, a instituição de ensino superior possui origem católica e jesuíta e é reconhecida pela qualidade acadêmica e pela formação voltada para valores humanistas e sociais.

Ronaldo Fenômeno, que atualmente é casado com a modelo Celina Locks, comentou publicamente a conquista do filho e ressaltou não apenas o desempenho acadêmico, mas também características pessoais do jovem, descrito como focado, discreto, humilde e determinado. Para o ex-jogador, esses valores refletem a educação recebida e a preocupação com responsabilidade social.

A universidade já recebeu alunos que se tornaram figuras públicas relevantes, como o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que estudou na Fordham por dois anos antes de concluir a graduação em economia na Wharton School, da University of Pennsylvania.

