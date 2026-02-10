Acesse sua conta
Filho de Ronaldo Fenômeno conquista bolsa em universidade de prestígio dos EUA

Jovem de 20 anos está morando fora do país

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:47

Alexander Nazário de Lima é filho de Ronaldo com Michele Umezu
Alexander Nazário de Lima é filho de Ronaldo com Michele Umezu Crédito: Reprodução

Alexander Nazário de Lima, de 20 anos, filho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno com Michele Umezu, começou sua trajetória acadêmica nos Estados Unidos após garantir uma bolsa de estudos na Fordham University, em Nova York, uma das universidades privadas mais tradicionais do país.

Criada em 1841, a instituição de ensino superior possui origem católica e jesuíta e é reconhecida pela qualidade acadêmica e pela formação voltada para valores humanistas e sociais.

Com unidades no Bronx, em Manhattan - no campus Lincoln Center - e também em Westchester, a universidade permite aos estudantes uma vivência integrada ao ambiente urbano e profissional da cidade, além do contato com diferentes culturas presentes em Nova York.

A Fordham reúne aproximadamente 16 mil estudantes e oferece cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas, sendo especialmente reconhecida pelos programas de administração, negócios, comunicação, ciências sociais e direito. A proximidade com empresas e instituições amplia as chances de estágio e inserção no mercado de trabalho.

Ronaldo Fenômeno comentou publicamente a conquista do filho e ressaltou não apenas o desempenho acadêmico, mas também características pessoais do jovem, descrito como focado, discreto, humilde e determinado. Para o ex-jogador, esses valores refletem a educação recebida e a preocupação com responsabilidade social.

A universidade já recebeu alunos que se tornaram figuras públicas relevantes, como o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que estudou na Fordham por dois anos antes de concluir a graduação em economia na Wharton School, da University of Pennsylvania.

