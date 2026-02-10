Acesse sua conta
Aos 18 anos, Rayssa Leal é apontada como namorada de influenciadora

Rumores começaram após internautas notarem que Rayssa e a influenciadora publicaram fotos do mesmo buquê de rosas

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 07:12

Publicações recentes envolvendo Rayssa Leal movimentaram as redes sociais e deram origem a especulações sobre a vida amorosa da skatista, que recentemente completou 18 anos. Medalhista olímpica e bicampeã mundial, ela passou a ser apontada por seguidores como vivendo um possível relacionamento com uma influenciadora digital.

Os rumores começaram após internautas notarem que Rayssa e a influenciadora publicaram fotos do mesmo buquê de rosas com diferença de aproximadamente dois dias. Outro detalhe que chamou atenção foi o fato de ambas terem republicado, no TikTok, um vídeo feito por fãs incentivando o suposto casal. Nas imagens compartilhadas, as duas aparecem juntas assistindo a uma competição esportiva.

Rayssa Leal estaria vivendo affair com influenciadora

A influenciadora em questão é Duda Wilken, criadora de conteúdo de lifestyle que reúne quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Ela também é prima da cantora e influenciadora Vivi Wanderley.

Até agora, nenhuma das duas se manifestou publicamente para confirmar qualquer tipo de relacionamento. Mesmo assim, admiradores continuam acompanhando as movimentações nas redes e acreditam que as postagens podem estar “preparando terreno” para um possível anúncio em breve.

Aos 18 anos, Rayssa Leal já é um dos maiores nomes do skate mundial. Conhecida inicialmente como “Fadinha”, a maranhense ganhou projeção internacional ainda criança e acumulou feitos históricos, como medalha olímpica e títulos mundiais na modalidade street. De férias nesse início de ano, Rayssa tem se dedicado a tirar a CNH e visitou a Casa Brasil em Milão, durante as Olimpíadas de Inverno.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta

Rayssa Leal

