Rayssa Leal no gelo? Skatista vive experiência inédita na Itália

Brasileira revela quais esportes de inverno ela optaria por praticar

Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11:05

Rayssa tentou novos esportes Crédito: Jonne Roriz/COB

Acostumada ao calor e às pistas de skate, Rayssa Leal vive dias de descoberta na Itália. A medalhista olímpica está em Milão para acompanhar os Jogos de Inverno de 2026 e teve seu primeiro contato com esportes disputados no gelo, além de ver neve pela primeira vez na vida.

A jovem de 18 anos participou, neste domingo (8), das atividades da Casa Brasil, espaço de convivência para atletas e convidados, e aproveitou para experimentar o curling, modalidade tradicional do programa olímpico de inverno. Na brincadeira, dividiu a pista com o nadador Bruno Fratus.

Durante a visita, Rayssa destacou como o ambiente brasileiro montado no exterior ajuda a diminuir a saudade de casa durante grandes eventos esportivos.

“É um clima bem brasileiro, comida brasileira. Isso é importante para a gente, traz um pouco do Brasil pros atletas. Tive a experiência em Paris de ter a Casa Brasil, pude ir lá, conversar, ficar mais próxima da família”, comentou ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Morando no Maranhão e acostumada a competir em lugares quentes, a skatista contou que neve e gelo nunca fizeram parte da sua rotina esportiva. “Nunca fiz nada de gelo, nunca vi neve também. Viajamos muito, mas no skate a gente sempre busca o calor, o sol”, explicou.

Mesmo sem agenda fechada durante a permanência na Itália, Rayssa espera acompanhar de perto algumas disputas dos Jogos, especialmente as que envolvem esportes de prancha. “Ainda precisamos confirmar, mas estou bem ansiosa para ver esportes de prancha. Snowboard e esqui, principalmente o Lucas Pinheiro [Braathen]”, afirmou.

A atleta também deixou uma mensagem de incentivo aos brasileiros que competirão no evento e mostrou confiança em um resultado histórico para o país. “Tenho certeza de que vai vir o ouro, já estou mandando aqui toda a energia positiva para os atletas, que vai dar tudo certo. Confiem no potencial de vocês. Estamos muito orgulhosos de vocês. Obrigada por darem o melhor de vocês todos os dias. Tamo junto, torcendo”, declarou.

Se tivesse a oportunidade, Rayssa garante que toparia experimentar qualquer modalidade de inverno, embora admita preferência por aquelas que lembram o skate, com saltos e manobras. “Eu facilmente tentaria todos os esportes, mas snowboard e esqui, principalmente, porque é mais próximo do skate”, explicou.

Ainda assim, a patinação artística também desperta interesse. A skatista contou que teve um primeiro contato com a modalidade quando era criança. “Acho muito bonito, muito arte. A roupa que eles colocam, ficam num estilo só deles. É um esporte muito único. Uma vez, pequenininha, eu tentei no shopping e consegui não cair!”, lembrou.

Encontro com Fratus rende diversão e brincadeira sobre equipe de curling

A passagem pela Casa Brasil também proporcionou o encontro com Bruno Fratus, que registrou o momento nas redes sociais e brincou sobre montar uma equipe nacional da modalidade para futuras edições dos Jogos.

“Tô falando para vocês que a Casa Brasil está demais aqui em Milão, olha quem a gente está recebendo agora (Rayssa Leal). Será que vai ter desafio de curling com ela também? Rebeca, estamos juntando um time de curling aqui: ‘2030 é nóis’”, disse o nadador. Entrando na brincadeira, Rayssa respondeu: “Já tem três”.