Polêmica na França: Endrick é expulso em vitória do Lyon e Paulo Fonseca detona arbitragem: "Intimidação"

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Miro Palma
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 21:23
Nem mesmo a 12ª vitória consecutiva do Lyon foi capaz de acalmar os ânimos no vestiário após o triunfo de 1x0 sobre o Nantes. O que deveria ser apenas mais um passo rumo ao título do Campeonato Francês tornou-se o capítulo mais dramático de Endrick na Europa. Emprestado pelo Real Madrid, o brasileiro de 19 anos saiu de campo como vilão e pivô de uma guerra declarada entre os treinadores, vivendo sua noite mais amarga desde que desembarcou na França.
O prodígio de 19 anos, que iniciou sua trajetória no clube com cinco gols em cinco partidas, acabou recebendo o segundo cartão vermelho de sua trajetória profissional. A postura da arbitragem gerou revolta imediata do técnico Paulo Fonseca. O comandante português disparou contra a condução do jogo: "Há uma intenção de intimidar Endrick. Não é a primeira vez. Os árbitros precisam prestar atenção e proteger jogadores talentosos".
Endrick
A noite do ex-palmeirense começou complicada, com uma advertência amarela logo aos dois minutos por travar uma transição ofensiva do adversário. O desfecho negativo veio na etapa final, após um carrinho por trás em Dehmaine Tabibour. Embora o juiz tenha aplicado o segundo amarelo inicialmente, o VAR interveio, resultando em uma expulsão direta.
Para Fonseca, o lance foi precedido por uma irregularidade não marcada de Tabibour. O técnico reforçou sua tese de perseguição ao atleta: "Houve uma falta muito clara do jogador do Nantes, que tentou bloquear o Endrick. Este é o terceiro jogo consecutivo em que os adversários têm sido muito agressivos com ele. É realmente uma questão de intimidação contra um jogador jovem."
A visão do Lyon, entretanto, foi contestada por Ahmed Kantari. O treinador do Nantes ironizou a suposta vulnerabilidade do atacante brasileiro, apontando para as consequências físicas reais da jogada. "Endrick não está sendo protegido o suficiente? Foi o meu jogador que saiu lesionado. Eu preferiria que meu jogador não saísse machucado e pudesse sofrer algumas faltas leves", rebateu Kantari.