FUTEBOL

Polêmica na França: Endrick é expulso em vitória do Lyon e Paulo Fonseca detona arbitragem: "Intimidação"

Atacante brasileiro viveu noite de pesadelo após sequência de gols, gerando forte reação do técnico português contra 'caça' ao jovem talento

Miro Palma

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 21:23

Endrick em ação pelo Lyon Crédito: Lyon/ Divulgação

Nem mesmo a 12ª vitória consecutiva do Lyon foi capaz de acalmar os ânimos no vestiário após o triunfo de 1x0 sobre o Nantes. O que deveria ser apenas mais um passo rumo ao título do Campeonato Francês tornou-se o capítulo mais dramático de Endrick na Europa. Emprestado pelo Real Madrid, o brasileiro de 19 anos saiu de campo como vilão e pivô de uma guerra declarada entre os treinadores, vivendo sua noite mais amarga desde que desembarcou na França.

O prodígio de 19 anos, que iniciou sua trajetória no clube com cinco gols em cinco partidas, acabou recebendo o segundo cartão vermelho de sua trajetória profissional. A postura da arbitragem gerou revolta imediata do técnico Paulo Fonseca. O comandante português disparou contra a condução do jogo: "Há uma intenção de intimidar Endrick. Não é a primeira vez. Os árbitros precisam prestar atenção e proteger jogadores talentosos".

A noite do ex-palmeirense começou complicada, com uma advertência amarela logo aos dois minutos por travar uma transição ofensiva do adversário. O desfecho negativo veio na etapa final, após um carrinho por trás em Dehmaine Tabibour. Embora o juiz tenha aplicado o segundo amarelo inicialmente, o VAR interveio, resultando em uma expulsão direta.

Para Fonseca, o lance foi precedido por uma irregularidade não marcada de Tabibour. O técnico reforçou sua tese de perseguição ao atleta: "Houve uma falta muito clara do jogador do Nantes, que tentou bloquear o Endrick. Este é o terceiro jogo consecutivo em que os adversários têm sido muito agressivos com ele. É realmente uma questão de intimidação contra um jogador jovem."