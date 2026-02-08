BAIANÃO

Everaldo marca em reestreia, mas Bahia sofre empate da Juazeirense no Campeonato Baiano; veja como foi

Com gols de pênalti, Esquadrão fica no 1x1 na tarde deste domingo (8) pela 7ª rodada e perde os 100% de aproveitamento no estadual.

Miro Palma

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 18:05

Everaldo marcou um gol na reestreia pelo tricolor Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

O Bahia decepcionou sua torcida na tarde deste domingo (8) ao ficar apenas no empate em 1x1 contra a Juazeirense, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Mesmo com o aguardado retorno de Everaldo, que marcou de pênalti em sua reestreia, o Esquadrão não conseguiu sustentar a vantagem e viu Adailton Bravo, também da marca da cal, deixar tudo igual. Em uma partida de pouca inspiração coletiva, o time de Rogério Ceni somou apenas um ponto e perdeu os 100% de aproveitamento no estadual.

Agora, o tricolor se concentra novamente na Série A do Brasileirão. Com quatro pontos em duas rodadas, o time principal entrará em ação na quarta-feira (11), diante do Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro. A bola rola às 21h30. Pelo Baianão, o duelo será no sábado de Carnaval, contra o Jacuipense, na Arena Fonte Nova.

O JOGO

A grande novidade da equipe comandada por Rogério Ceni foi a presença de Everaldo no time titular. Após ser vendido ao Fluminense e não ter ido bem no tricolor carioca no ano passado, o centroavante foi emprestado ao Bahia até o fim da temporada 2026.

Nos primeiros 30 minutos de bola rolando, muito suor e pouca inspiração de quem estava em campo. A melhor chance veio logo aos 3 minutos, quando Rodrigo Nestor cabeceou para fora, dentro da área, após vacilo do goleiro Pedro Campanelli. David Martins também desperdiçou uma oportunidade para a equipe azul, vermelha e branca, enquanto Adailton Bravo, para o Cancão de Fogo, deixou escapar a redonda após sair cara a cara com João Paulo.

Com o tempo quente em Juazeiro, o árbitro Eziquiel Sousa Costa pausou o jogo para a galera se hidratar. Foi uma forma que os técnicos Rogério Ceni e Zé Carijé aproveitaram para conversar com os atletas e ajustar detalhes. Mesmo assim, o gramado irregular do estádio Adauto Moraes impediu que a qualidade da partida fosse um pouco melhor. De quebra, os mosquitos que estavam no campo também atrapalharam os jogadores. O jeito foi esperar o intervalo.

SEGUNDO TEMPO

Na volta da chuveirada, as duas equipes não tiveram modificações. Só que aos cinco minutos tudo mudou. Em lance na linha de fundo, Rodrigo Nestor tentou o cruzamento e a bola bateu no braço de Luan Davidson. Pênalti claro. Na cobrança, Everaldo mostrou personalidade, deslocou o goleiro e mandou no ângulo, aos 7 minutos. O artilheiro chegou ao 37º gol com a camisa tricolor.

No entanto, não demorou muito tempo pra Juazeirense igualar o placar. Na primeira tentativa, João Paulo salvou. Só que aos 20 minutos Rezende fez um pênalti infantil em Luan Davidson. Adailton Bravo, aos 21 minutos, bateu forte, no cantinho, sem chances para o goleiro do Esquadrão.

Dali pra frente, os dois treinadores fizeram muitas modificações. No Bahia, Ceni deu oportunidade para os garotos da base. Os donos da casa, por sua vez, tentaram pressionar, porém não tiveram muito sucesso. No fim, uma confusão depois do árbitro marcar pênalti em lance que a bola bateu no rosto de Gabriel Xavier. Ao consultar o bandeirinha, ele cancelou a marcação e o empate em 1x1 ficou de bom tamanho.

Ficha técnica: Juazeirense 1x1 Bahia - 7ª rodada do Campeonato Baiano 2026

Juazeirense: Pedro Campanelli, Vitinho, Zé Romário, Eduardo e Daniel (Leandro); Elivélton, Bruno Sena (Breno Rayck) e Luan Davidson (Juninho Tardelli); Romarinho, Anderson Pato (Marlon) e Adailton Bravo (Edson Silva) Técnico: Carlos Rabelo

Bahia: João Pedro, Fredi, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende, Rodrigo Nestor (Jota) e David Martins (Pedrinho); Kauê Furquim (Lyan), Dell (Caio Suassuna) e Everaldo (João Andrade) Técnico: Rogério Ceni

Estádio: Adauto Moraes, em Juazeiro

Gols: Everaldo, aos 7, e Adailton Bravo, aos 21 minutos do 2º Tempo

Cartão amarelo: Zé Romário e Marlon; Zé Guilherme e Rogério Ceni

Cartão vermelho: Carlos Rabelo

Público: 2.325 pagantes

Renda: R$ 103.770,00

Árbitro: Eziquiel Sousa Costa, auxiliado por Daniella Coutinho Pinto e Paulo de Tarso Bregalda Gussen