Corpo de campeão paralímpico Adriano Lima, um dos maiores nomes da natação brasileira, será enterrado em Natal

Ex-nadador potiguar tinha 52 anos e tratava um câncer ósseo desde 2024.

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 14:36

Adriano Lima com as filhas durante etapa Natal do Circuito Brasil Paralímpico, em 2014
Adriano Lima com as filhas durante etapa Natal do Circuito Brasil Paralímpico, em 2014 Crédito: Marcelo Regua/MPIX/CPB

O campeão paralímpico Adriano Gomes de Lima, um dos maiores nomes da natação paralímpica brasileira, morreu neste sábado (7), em Natal, aos 52 anos. O ex-atleta tratava um sarcoma, tipo de câncer ósseo, desde 2024. 

O sepultamento de Adriano Gomes de Lima está marcado para as 16h30 deste domingo (8), no Cemitério do Bom Pastor, em Natal.

Adriano figura entre os maiores medalhistas paralímpicos da história do Brasil. Ao longo da carreira, conquistou nove medalhas em Jogos Paralímpicos, um ouro, cinco pratas e três bronzes, ao longo de quatro edições: Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. Ele também disputou as Paralimpíadas de Londres 2012 e Rio 2016.

Morre campeão paralímpico Adriano Gomes de Lima, da natação brasileira

Adriano Lima nos Jogos Rio 2016 por Daniel Zappe/MPIX/CPB
Adriano Lima acumulou vitórias e medalhas na natação por Foto: Patrícia Santo/MPIX/CPB
Adriano Lima com as filhas durante etapa Natal do Circuito Brasil Paralímpico, em 2014 por Marcelo Regua/MPIX/CPB
1 de 3
Adriano Lima nos Jogos Rio 2016 por Daniel Zappe/MPIX/CPB

Além dos Jogos Paralímpicos, Adriano participou de cinco edições dos Jogos Parapan-americanos, somou 30 medalhas, e conquistou 12 medalhas em Campeonatos Mundiais de natação.

O Comitê Paralímpico Brasileiro emitiu nota de pesar neste domingo (8). Em 2025, Adriano esteve entre os atletas homenageados durante as comemorações dos 30 anos da entidade, reconhecimento à sua contribuição para a consolidação do movimento paralímpico no Brasil.

“Eu comecei a nadar em 1993, dois anos antes da fundação do CPB, então faço parte desta história. Digo que não é por acaso que o Brasil está sempre entre os 10 melhores nos Jogos Paralímpicos, pois há um investimento muito importante sendo feito no desenvolvimento do esporte paralímpico”, afirmou ao CPB.

Adriano começou na natação após sofrer um acidente de trabalho aos 17 anos. Ele caiu de um telhado enquanto trabalhava em uma obra, acidente que o deixou paraplégico e mudou o rumo de sua vida, que depois ficou marcada por conquistas históricas no esporte.

