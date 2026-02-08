LUTO

Adriano Gomes de Lima, campeão paralímpico na natação, morre aos 52 anos

Ex-nadador potiguar tratava um câncer ósseo desde 2024



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 12:35

Adriano Lima participou dos Jogos Rio 2016 Crédito: Daniel Zappe/MPIX/CPB

O campeão paralímpico Adriano Gomes de Lima morreu neste sábado (8), em Natal. Ele tinha 52 anos e tratava um sarcoma (câncer ósseo) desde 2024.

Adriano está entre os maiores medalhistas paralímpicos da história do Brasil. Ao todo, ele ganhou um ouro, cinco pratas e três bronzes, conquistados em quatro edições dos Jogos (Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008). Ele também disputou as Paralimpíadas de Londres 2012 e Rio 2016.

"Nossos sentimentos à família e amigos. Que a trajetória de Adriano seja sempre lembrada!", lamentou o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Adriano também participou de cinco edições de Jogos Parapan-americanos, conquistando 30 medalhas. Ele tem ainda 12 medalhas em Mundiais de natação.

O atleta começou na natação como um processo de reabilitação depois de sofrer um acidente que o deixou paraplégico aos 17 anos. Ele trabalhava em uma obra e caiu de um telhado.

