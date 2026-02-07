Acesse sua conta
Bahia defende a invencibilidade no Campeonato Baiano contra a Juazeirense

Confronto pela 7ª rodada do estadual ocorre neste domingo (8), a partir das 16h

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 23:59

Bahia encara a Juazeirense para confirmar liderança no Baianão
Bahia encara a Juazeirense para confirmar liderança no Baianão Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após perder os 100% de aproveitamento em 2026 com o empate dentro de casa contra o Fluminense, por 1x1, o Bahia já volta a campo neste domingo (8), quando o time alternativo do Esquadrão viaja para encarar a Juazeirense, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Os comandados de Rogério Ceni – ainda invictos na competição – precisam vencer mais uma para garantir a liderança na primeira fase do torneio. A bola rola a partir das 16h no gramado do estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Com 18 pontos conquistados em seis rodadas, o Bahia é o único time que ainda não perdeu na competição estadual. Melhor ataque (19) e segunda melhor defesa (4) do Baianão, o tricolor pode garantir a primeira colocação já neste final de semana – com dois jogos de antecedência. Para isso, basta vencer o Cancão de Fogo para não depender de mais nenhum resultado.

Veja como foi Bahia x Fluminense, pela 2ª rodada da Série A

Bahia x Fluminense - 2ª rodada da Série A
Bahia x Fluminense - 2ª rodada da Série A por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Fluminense - 2ª rodada da Série A por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Fluminense - 2ª rodada da Série A por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia x Fluminense - 2ª rodada da Série A por Letícia Martins/EC Bahia

Bahia x Fluminense - 2ª rodada da Série A por Letícia Martins/EC Bahia

Caso empate, a liderança estará bem encaminhada, já que o Jequié precisaria vencer os três jogos restantes e superar o clube da capital nos critérios de classificação. Um único ponto, inclusive, já afastaria qualquer possibilidade do Vitória assumir a ponta da tabela.

Enquanto o tricolor defende a invencibilidade no Campeonato Baiano, a Juazeirense ainda luta para ir à semifinal. Para isso, o Cancão de Fogo precisa superar ao menos o Barcelona de Ilhéus. Ambos os clubes estão empatados na tabela, com oito pontos cada. No entanto, o time do sul da Bahia aparece à frente pelos critérios de desempate.

Apesar de ter a sequência de triunfos interrompida no meio de semana, o técnico Rogério Ceni acredita que sempre pensar em vencer é bom para levantar o ânimo da equipe. “Tem que ter prazer em ganhar, todo mundo quer ganhar, mas tem que ter prazer em treinar para estar pronto para ganhar. Se você se dedicar ao treinamento, estará apto no jogo. Esses triunfos trazem, além da confiança, um lado psicológico favorável para usar no próximo jogo. Vamos viver coisas boas, todo mundo feliz”, disse.

LEIA MAIS 

Bahia oficializa retorno do atacante Everaldo até o final de 2026

Atacante que fracassou no Bahia vai parar na Ásia após carreira de altos e baixos

Após ser vendido pelo Bahia, atacante se prepara para estreia em novo clube

Onde está Edigar Junio? Herói do Bahia no Nordestão de 2017 virou figura estabelecida no Japão

Ex-goleiro do Bahia retorna aos gramados após 15 meses e brilha em clássico tradicional

O time que vai a campo deve seguir a mesma base utilizada em outras partidas do estadual. Mesmo já sendo figura utilizada no torneio, o centroavante Dell poderá jogar sem controle de carga pensando no Brasileirão, já que foi expulso contra o Fluminense com oito minutos em campo e não joga contra o Vasco.

Quem pode aparecer na equipe como uma novidade é o meia Jota, que marcou um dos gols na estreia do Bahia em 2026. Uma lesão o tirou de outros compromissos, mas o jogador pode voltar a atuar justamente neste final de semana, como antecipou o comandante tricolor.

Relembre a passagem de Feijão pelo Bahia

Feijão com a camisa do Bahia
Feijão com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Feijão com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Feijão com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Feijão com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia

Feijão com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia

“Observo ele todos os dias. Eu falo de dar prioridade aos mais jovens no sub-20, ajuda muito a gente. Se não for relacionado vai jogar no sub-20. O Jota já estourou essa idade, mas se mostrar nos treinos, domingo deve jogar ou entrar durante o jogo. Perdeu uns dias no DM, mas a gente espera que continue nos treinos para ser relacionado e ter mais minutos de jogo”, deu o recado.

Essa será a 22ª partida entre as duas equipes. Considerando todo o retrospecto entre Bahia e Juazeirense, o Esquadrão saiu com o resultado positivo em 14 partidas, enquanto o Cancão de Fogo venceu apenas duas vezes. Com o Bahia como visitante, cenário da partida deste final de semana, os tricolores saíram com os três pontos em cinco oportunidades, enquanto empataram cinco jogos e foram superados em somente um confronto.

