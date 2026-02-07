VOANDO

Lateral revelado pelo Vitória está em melhor temporada da carreira por clube europeu

Passagem do jogador pela Toca do Leão teve habilidade com bola no pé e polêmica fora de campo

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 22:00

Lateral esquerdo Pedrinho durante passagem pelo Vitória Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

Formado nas categorias de base do Vitória, o lateral esquerdo Pedrinho está em sua melhor temporada da carreira jogando pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Jogando competições europeias e a liga nacional, o defensor – que saiu de forma polêmica do Leão – já soma dois gols marcados e quatro assistências na temporada europeia.

Revelado na Toca do Leão, o jogador chegou ao clube baiano em 2012, quando tinha 10 anos. Em 2020, fez sua estreia pela equipe profissional do Vitória, mas somente no ano seguinte que ganhou sequência e se destacou com a camisa rubro-negra. O desempenho gerou olhares do Athletico-PR, que foi o próximo destino do atleta.

Imbróglio

Pedrinho estreou como profissional e rapidamente chamou a atenção pela habilidade com a bola nos pés, mas seus últimos momentos no Leão tiveram o seu nome nas manchetes por um entrave extracampo que chegou à esfera judicial. Vendido para o Athletico-PR, o clube alegou que o jogador estava livre no mercado quando o contratou e, portanto, não devia valores à agremiação baiana.

"Note-se que sem a concretização/assinatura do contrato de transferência e rescisão prematura do contrato de trabalho pelo Vitória, o Atleta Pedro Henrique Azevedo Pereira ficou livre, sem vínculo desportivo, sendo contratado pelo Club, sem a realização da transferência outrora tratada pela Partes", disse um trecho da defesa anexada pelo Athletico Paranaense à ação que correu na 10ª Vara Cível e Comercial de Salvador.

A rescisão do contrato com o Leão foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no dia 20 de agosto de 2021 e a assinatura do vínculo de cinco temporadas com o Athletico-PR se deu depois disso. O atleta viajou a Curitiba, realizou exames médicos e retornou a Salvador, mas o imbróglio sobre onde jogaria no restante da temporada fez com que ele não voltasse a treinar na Toca do Leão. Pedrinho ficou mantendo a forma física com a orientação de um preparador físico particular até viajar em definitivo para se apresentar ao Athletico-PR.