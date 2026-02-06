Acesse sua conta
Ex-Vitória vive primeiros dias no exterior após melhor temporada da carreira

Chegando ao Leão em 2024, jogador vestiu a camisa rubro-negra em 28 partidas

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 20:00

Caio Vinícius durante sua passagem pelo Vitória
Caio Vinícius durante sua passagem pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após melhor temporada da carreira, o ex-volante do Vitória Caio Vinícius vive os seus primeiros dias no exterior. O jogador deixou o Remo e se transferiu para o Yunnan Yukun, da China, seu primeiro clube estrangeiro na carreira. Na temporada passada, o defensor terminou o ano com seis gols marcados e duas assistências pela equipe paraense.

"Grato a Deus por essa oportunidade de viver um sonho em minha carreira. Feliz em vestir a camisa do Yunnan Yukun FC. Vamos juntos buscar os objetivos do clube na temporada", escreveu o jogador nas redes sociais. Lá, o jogador será companheiro do centroavante Cléber, que também já passou pelo Vitória.

Chegando ao Leão em 2024, Caio Vinícius vestiu a camisa rubro-negra em 28 partidas, contribuindo diretamente com apenas um gol. Na temporada passada, foram somente dois jogos até se lesionar e perder espaço com o treinador Thiago Carpini. O período do jogador pelo Vitória até teve bons momentos, mas ficou marcado por lesões.

O jogador iniciou sua passagem pelo Vitória atuando como volante - posição de origem -, mas precisou ser deslocado para a zaga pela falta de opções durante o Campeonato Brasileiro. Foi nesta posição, inclusive, que o atleta passou a desempenhar um melhor futebol com a camisa rubro-negra. Insuficiente, porém, para ser mantido no restante de 2025.

Caio foi um dos grandes nomes do histórico acesso do Remo à Série A do Brasileirão depois de mais de 30 anos. Capitão do elenco, atuou em 28 jogos da Série B, com duas assistências e cinco gols decisivos na campanha do retorno do clube paraense à elite do futebol brasileiro. Ao todo, o atleta entrou em campo 32 vezes na temporada e também faturou o título do Campeonato Paraense.

Revelado pelo Fluminense, em 2018, Caio Vinícius atuou também por Atlético-GO (2020), Oeste (2020-2021) e Goiás (2020-2021) antes de chegar ao Rubro-negro baiano.

