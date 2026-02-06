Acesse sua conta
Ex-Vitória, Janderson vive fase artilheira e coloca time europeu no G-4

Atacante marcou três gols nas últimas quatro partidas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 22:00

Janderson é o principal jogador do Vitória na temporada
Janderson é o principal jogador do Vitória na temporada Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O atacante Janderson atravessa um dos momentos mais positivos da carreira no futebol europeu. Ex-Vitória, o jogador de 26 anos tem sido decisivo pelo Göztepe, da Turquia, e contribuiu diretamente para colocar a equipe na zona de classificação às competições continentais do país.

Nas últimas quatro rodadas da Trendyol Super Lig, Janderson marcou três gols e ganhou protagonismo na campanha do clube. Ao todo, ele soma 19 partidas pelo Göztepe, todas como titular, com quatro gols e três assistências. O desempenho ofensivo acompanha a boa fase coletiva: a equipe ocupa a quarta colocação, com 39 pontos, embalada por quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

Antes de chegar ao futebol turco, o atacante passou por Botafogo e Vitória. Contratado pelo clube carioca em 2022 por R$ 250 mil, após se destacar pelo Bahia de Feira, Janderson inicialmente integrou o time B, mas rapidamente alcançou a equipe principal. Pelo Botafogo, disputou 40 jogos, com quatro gols e quatro assistências.

Em 2024, o Vitória investiu R$ 5 milhões para contratar o jogador, tornando-o a aquisição mais cara do clube naquela temporada. Durante duas temporadas no Barradão, Janderson entrou em campo 63 vezes, marcou 11 gols e deu quatro assistências, desempenho que não o fez cair nas graças da torcida rubro-negra, mas despertou o interesse do mercado internacional.

A transferência para o Göztepe foi concretizada em junho do ano passado, por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões na cotação da época), por 70% dos direitos econômicos do atleta. O Vitória manteve 30%, garantindo participação em uma futura negociação.

Na divisão financeira da venda, o clube baiano ficou com aproximadamente 1,05 milhão de euros (R$ 6,7 milhões), enquanto o Botafogo recebeu cerca de 450 mil euros (R$ 2,9 milhões). Para viabilizar o acordo, o próprio jogador cedeu ao Vitória os 10% que detinha de seus direitos.

Tags:

Vitória

