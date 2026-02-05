Acesse sua conta
Atacante campeão por Bahia e Vitória vai parar no Campeonato Capixaba

Atleta de 39 vai defender o Desportiva Ferroviária, clube que o revelou

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:00

Kieza jogou por Bahia e Vitória
Kieza jogou por Bahia e Vitória Crédito: Felipe Oliveira/ECB e Francisco Galvão/ECV

Aos 39 anos, o atacante Kieza já tem novo destino definido para a temporada de 2026. Campeão baiano por Bahia e Vitória, o jogador foi anunciado como reforço da Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo, clube que o revelou para o futebol e pelo qual atuou entre 2005 e 2007, marcando assim sua segunda passagem pela equipe capixaba. Em 2025, sua última atuação havia sido pelo Fluminense de Feira, na disputa da segunda divisão do Campeonato Baiano.

A trajetória de Kieza no futebol baiano começou em julho de 2014, quando chegou por empréstimo do Shanghai Shenxin, da China, ao Bahia. Rapidamente identificado com a torcida tricolor, disputou 72 partidas, marcou 35 gols, deu quatro assistências e conquistou o título do Baianão de 2015.

Sem acordo para contratação em definitivo, deixou o clube e foi adquirido pelo São Paulo, onde atuou apenas duas vezes antes de retornar à Bahia para defender o Vitória. Pelo Leão, entre 2016 e 2018, fez 80 jogos, marcou 25 gols, contribuiu com uma assistência e conquistou os Campeonatos Baianos de 2016 e 2017.

Após sair do futebol baiano, o atacante passou por Botafogo, Náutico, Brasiliense, Floresta-CE, Brasil de Pelotas, Nacional-PB e River-PI. No retorno ao estado em 2025, marcou um gol em cinco jogos pelo Fluminense de Feira. Agora, experiente, Kieza inicia mais um capítulo da carreira no Campeonato Capixaba, voltando às origens para defender novamente a Desportiva Ferroviária.

