LEMBRA DELE?

Atacante campeão por Bahia e Vitória vai parar no Campeonato Capixaba

Atleta de 39 vai defender o Desportiva Ferroviária, clube que o revelou

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 11:00

Kieza jogou por Bahia e Vitória Crédito: Felipe Oliveira/ECB e Francisco Galvão/ECV

Aos 39 anos, o atacante Kieza já tem novo destino definido para a temporada de 2026. Campeão baiano por Bahia e Vitória, o jogador foi anunciado como reforço da Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo, clube que o revelou para o futebol e pelo qual atuou entre 2005 e 2007, marcando assim sua segunda passagem pela equipe capixaba. Em 2025, sua última atuação havia sido pelo Fluminense de Feira, na disputa da segunda divisão do Campeonato Baiano.

A trajetória de Kieza no futebol baiano começou em julho de 2014, quando chegou por empréstimo do Shanghai Shenxin, da China, ao Bahia. Rapidamente identificado com a torcida tricolor, disputou 72 partidas, marcou 35 gols, deu quatro assistências e conquistou o título do Baianão de 2015.

Relembre as passagens de Kieza por Bahia e Vitória 1 de 6

Sem acordo para contratação em definitivo, deixou o clube e foi adquirido pelo São Paulo, onde atuou apenas duas vezes antes de retornar à Bahia para defender o Vitória. Pelo Leão, entre 2016 e 2018, fez 80 jogos, marcou 25 gols, contribuiu com uma assistência e conquistou os Campeonatos Baianos de 2016 e 2017.