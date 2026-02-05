ASTROLOGIA

Uma nova era de abundância começa agora para 3 signos que decidem agir diferente a partir de hoje (5 de fevereiro)

O dia marca encontros, acordos e escolhas que destravam caminhos e mudam a relação com dinheiro, parcerias e autoestima

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 07:00

A partir desta quarta-feira, 5 de fevereiro, três signos entram em uma fase mais próspera ao entender que abundância não nasce da pressa, mas de equilíbrio, trocas justas e escolhas conscientes. O momento favorece alianças, conversas decisivas e ajustes que colocam tudo no lugar certo. Quem souber cooperar, ouvir e se posicionar com clareza sente a virada acontecer de forma concreta. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A abundância começa quando você desacelera o suficiente para perceber quem realmente pode caminhar ao seu lado. Uma parceria ganha força e mostra que dividir responsabilidades não diminui sua potência, pelo contrário. Ao trocar competição por colaboração, oportunidades surgem com mais fluidez e retorno.

Dica cósmica: Nem toda vitória precisa ser solitária para ser grande.

Virgem: Você passa a enxergar com mais clareza o valor do que construiu e do que merece receber. Uma oportunidade ligada a ganhos, trocas ou reconhecimento aparece como correção de algo que estava desequilibrado. A partir daqui, você deixa de negociar sua própria importância e entra em uma fase mais justa e próspera.

Dica cósmica: Reconhecer seu valor muda o tipo de oferta que chega.

Peixes: A abundância se abre quando você decide falar o que sente sem suavizar demais para agradar. Uma conversa sincera transforma uma relação importante e cria espaço para apoio, confiança e crescimento mútuo. Ao assumir sua voz, você atrai conexões mais verdadeiras e caminhos mais férteis.

Dica cósmica: Honestidade emocional é um imã poderoso para prosperidade.