Quando tudo conspira a favor: 4 signos entram em um dia de pura abundância nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

Palavras, escolhas e atitudes conscientes ativam um novo ciclo de prosperidade

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 13:00

Signos e abundância Crédito: Imagem criada por IA

Urano retomou seu movimento direto após meses de revisão interna. Esse retorno marca um ponto de virada na forma como pensamentos, decisões e palavras influenciam a realidade. A energia do dia nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, favorece escolhas mais conscientes, discursos mais alinhados e atitudes práticas que criam estabilidade. Para alguns signos, isso se traduz em sorte, abundância e avanços consistentes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A abundância começa quando você reconhece que já tem mais recursos do que imagina. Hoje, a sorte vem da mudança de discurso interno e da valorização do que já está ao seu alcance. Confiança e gratidão abrem portas que antes pareciam travadas.

Dica cósmica: Fale consigo como falaria com alguém que você ama.

Gêmeos: A sorte aparece quando você encerra ciclos que já não fazem sentido. Ao desapegar de excessos, responsabilidades inúteis ou vínculos desgastantes, você cria espaço para oportunidades mais sólidas e reconhecidas. Menos peso, mais retorno.

Dica cósmica: Liberar também é um ato de prosperidade.

Virgem: Abundância surge quando você aceita sair da rotina mental. Ideias, convites ou planos diferentes ampliam sua visão e criam caminhos inesperados de crescimento. O que parecia incômodo pode se revelar libertador.

Dica cósmica: Nem tudo precisa ser controlado para dar certo.

Sagitário: A sorte se manifesta através do cuidado com o corpo, o tempo e os limites. Ao assumir responsabilidade pelas próprias escolhas, você fortalece sua energia e cria estabilidade. Prosperar também é preservar o que te sustenta.

Dica cósmica: Escolher melhor é um gesto de autocuidado.