ASTROLOGIA

O Universo suaviza feridas antigas e entrega um dos melhores dias do mês hoje (4 de fevereiro) para 5 signos

Conversas, decisões e atitudes simples ajudam a curar o que vinha pesando por dentro

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos do zodíaco Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, o universo propõe um ajuste fino entre maturidade emocional e autocuidado. É um dia em que aprender com o passado pesa mais do que reagir a ele. Para alguns signos, isso se traduz em clareza, alívio interno e escolhas mais alinhadas com quem se é hoje. Não se trata de grandes viradas externas, mas de pequenos entendimentos que mudam tudo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você começa a se reconhecer de um jeito novo, sem a pressão de caber em um único papel. Hoje, mudanças internas ajudam a redefinir quem faz sentido manter por perto e quais caminhos merecem continuidade. Aceitar sua multiplicidade traz leveza.

Dica cósmica: Não simplifique quem você é para agradar expectativas antigas.

Touro: Uma reflexão profunda sobre sucesso e propósito muda sua relação com trabalho e ambições. O que antes motivava já não basta, e isso não é crise, é crescimento. Você entende melhor por que continua e para onde quer ir.

Dica cósmica: Reavaliar metas também é sinal de maturidade.

Gêmeos: O dia favorece escuta, silêncio e observação. Ao diminuir a necessidade de responder a tudo, você encontra paz e aprende algo essencial sobre convivência e limites. Menos reação, mais entendimento.

Dica cósmica: Ouvir sem julgar pode ser transformador.

Escorpião: Questões ligadas à rotina e à vida pessoal pedem ajustes mais gentis. Você percebe que se colocar em segundo plano já não funciona e decide mudar isso, sem culpa. Priorizar-se hoje é um gesto de cura.

Dica cósmica: Cuidar de si não é abandono do outro.

Aquário: Experiências passadas deixam de ser peso e passam a ser referência. Você não apaga o que viveu, mas aprende a usar isso como base, não como prisão. O dia traz maturidade emocional e mais liberdade interna.

Dica cósmica: O passado pode ensinar sem comandar.