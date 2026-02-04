ASTROLOGIA

Um sinal do Universo expõe verdades emocionais e marca um ponto de virada para Touro, Leão, Virgem e Aquário hoje (4 de fevereiro)

Conversas e pequenos acontecimentos funcionam como mensagens diretas sobre cura, limites e escolhas afetivas

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 05:00

Signos e universo

Nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, o dia traz sinais sutis, porém impossíveis de ignorar. Situações aparentemente simples carregam mensagens claras sobre amor, limites e autoestima. Para alguns signos, o momento marca reparos emocionais importantes e o início de uma renovação que começa de dentro para fora. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Um acontecimento pequeno, mas simbólico, faz você questionar o que vinha aceitando como normal. Fica claro que seu coração não está mais disposto a investir onde recebe pouco. Esse sinal desperta amor-próprio e muda sua postura emocional.

Dica cósmica: não negocie o mínimo quando sabe que merece muito mais.

Leão

Uma conversa ou atitude alheia revela uma verdade que você vinha evitando encarar. O sinal é direto: continuar cedendo demais cobra um preço alto. Reconhecer isso devolve seu poder e te ajuda a decidir se algo precisa terminar.

Dica cósmica: respeito não se pede, se exige com escolhas.

Virgem

Padrões antigos reaparecem e mostram que ainda influenciam suas relações. O sinal do dia traz consciência e abre espaço para agir diferente, sem culpa e sem autojulgamento. A mudança começa quando você se observa com honestidade.

Dica cósmica: perceber já é metade do caminho para transformar.

Aquário

Uma frase ou conversa ouvida ao acaso toca um ponto sensível que você achava resolvido. O sinal convida à reflexão, não à dor. Existe cura em andamento, mesmo que o processo ainda peça atenção emocional.

Dica cósmica: sensibilidade não é fraqueza, é sinal de evolução.