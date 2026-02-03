Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A virada acontece agora: Urano muda de movimento nesta terça-feira (3 de fevereiro) e a vida melhora para 4 signos

Após meses de ajustes internos, decisões e libertações começam a dar resultado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 13:00

Urano e signos
Urano e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Urano, que estava em movimento retrógrado desde 6 de setembro, volta ao seu movimento direto nesta terça-feira, dia 3 de fevereiro. Esse período trouxe revisões profundas, questionamentos e mudanças internas que nem sempre foram fáceis. Agora, o que foi processado por dentro começa a se manifestar por fora, com avanços, decisões mais firmes e sensação clara de que a vida volta a andar para alguns signos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Nada acontece por acaso: 4 signos entram em um ciclo claro de sorte e abundância a partir de hoje (3 de fevereiro)

Nada acontece por acaso: 4 signos entram em um ciclo claro de sorte e abundância a partir de hoje (3 de fevereiro)

Imagem - Um presente silencioso do Universo muda tudo para Câncer, Leão, Capricórnio e Peixes hoje (3 de fevereiro) e marca um ponto final emocional

Um presente silencioso do Universo muda tudo para Câncer, Leão, Capricórnio e Peixes hoje (3 de fevereiro) e marca um ponto final emocional

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (3 de fevereiro): os signos sentem vontade de mudar algo que já não faz sentido

Cor e número da sorte de hoje (3 de fevereiro): os signos sentem vontade de mudar algo que já não faz sentido

Áries:

Os últimos meses mexeram com sua relação com dinheiro, valor pessoal e segurança. Agora, você começa a enxergar essas questões com mais clareza e menos peso emocional. O período favorece retomadas financeiras, novas oportunidades de renda e uma postura mais confiante diante do próprio valor.

Dica cósmica: reconhecer o quanto você vale muda completamente suas escolhas.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Touro:

Mudanças internas profundas começam a refletir na forma como você se posiciona no mundo e nos relacionamentos. Situações que estavam travadas ganham movimento, especialmente em temas ligados a identidade, limites e parcerias. O que antes gerava atrito tende a se reorganizar.

Dica cósmica: ajustes internos bem feitos sustentam grandes viradas externas.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Libra:

Questões ligadas a finanças compartilhadas, dívidas, intimidade e liberdade emocional entram em fase de resolução. O momento favorece reorganizações práticas e também decisões importantes em relações que vinham exigindo demais. Você retoma o controle da própria vida.

Dica cósmica: liberdade emocional também é uma forma de prosperidade.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Aquário:

Mudanças em casa, na família ou na base emocional começam a fazer mais sentido. Relações passam por redefinições e você entende melhor o que precisa ser deixado para trás. Mesmo que ainda haja ajustes, o peso diminui e a sensação é de recomeço mais consciente.

Dica cósmica: estabilidade começa quando você honra o que sente de verdade.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

Tags:

Signo Áries Touro Libra Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - História de casal branco que deu à luz bebê negro viraliza nas redes; é possível isso acontecer?

História de casal branco que deu à luz bebê negro viraliza nas redes; é possível isso acontecer?
Imagem - Bad Bunny revela ligação com Xuxa e surpreende ao vestir marca de Sasha Meneghel; veja

Bad Bunny revela ligação com Xuxa e surpreende ao vestir marca de Sasha Meneghel; veja
Imagem - Faustão aparece em cadeira de rodas em clique raríssimo nas redes sociais; VEJA

Faustão aparece em cadeira de rodas em clique raríssimo nas redes sociais; VEJA

MAIS LIDAS

Imagem - Esmalte e gel são coisas do passado: a moda agora é pintar as unhas em 5 segundos com app de celular
01

Esmalte e gel são coisas do passado: a moda agora é pintar as unhas em 5 segundos com app de celular

Imagem - Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026
02

Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026

Imagem - Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'
03

Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'

Imagem - 'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1º lugar em Medicina na USP
04

'Era rato de livros', diz diretor de escola sobre baiano que passou em 1º lugar em Medicina na USP