A virada acontece agora: Urano muda de movimento nesta terça-feira (3 de fevereiro) e a vida melhora para 4 signos

Após meses de ajustes internos, decisões e libertações começam a dar resultado

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 13:00

Urano e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Urano, que estava em movimento retrógrado desde 6 de setembro, volta ao seu movimento direto nesta terça-feira, dia 3 de fevereiro. Esse período trouxe revisões profundas, questionamentos e mudanças internas que nem sempre foram fáceis. Agora, o que foi processado por dentro começa a se manifestar por fora, com avanços, decisões mais firmes e sensação clara de que a vida volta a andar para alguns signos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries:

Os últimos meses mexeram com sua relação com dinheiro, valor pessoal e segurança. Agora, você começa a enxergar essas questões com mais clareza e menos peso emocional. O período favorece retomadas financeiras, novas oportunidades de renda e uma postura mais confiante diante do próprio valor.

Dica cósmica: reconhecer o quanto você vale muda completamente suas escolhas.

Touro:

Mudanças internas profundas começam a refletir na forma como você se posiciona no mundo e nos relacionamentos. Situações que estavam travadas ganham movimento, especialmente em temas ligados a identidade, limites e parcerias. O que antes gerava atrito tende a se reorganizar.

Dica cósmica: ajustes internos bem feitos sustentam grandes viradas externas.

Libra:

Questões ligadas a finanças compartilhadas, dívidas, intimidade e liberdade emocional entram em fase de resolução. O momento favorece reorganizações práticas e também decisões importantes em relações que vinham exigindo demais. Você retoma o controle da própria vida.

Dica cósmica: liberdade emocional também é uma forma de prosperidade.

Aquário:

Mudanças em casa, na família ou na base emocional começam a fazer mais sentido. Relações passam por redefinições e você entende melhor o que precisa ser deixado para trás. Mesmo que ainda haja ajustes, o peso diminui e a sensação é de recomeço mais consciente.

Dica cósmica: estabilidade começa quando você honra o que sente de verdade.