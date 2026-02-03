A virada acontece agora: Urano muda de movimento nesta terça-feira (3 de fevereiro) e a vida melhora para 4 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 13:00
Urano, que estava em movimento retrógrado desde 6 de setembro, volta ao seu movimento direto nesta terça-feira, dia 3 de fevereiro. Esse período trouxe revisões profundas, questionamentos e mudanças internas que nem sempre foram fáceis. Agora, o que foi processado por dentro começa a se manifestar por fora, com avanços, decisões mais firmes e sensação clara de que a vida volta a andar para alguns signos. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries:
Os últimos meses mexeram com sua relação com dinheiro, valor pessoal e segurança. Agora, você começa a enxergar essas questões com mais clareza e menos peso emocional. O período favorece retomadas financeiras, novas oportunidades de renda e uma postura mais confiante diante do próprio valor.
Dica cósmica: reconhecer o quanto você vale muda completamente suas escolhas.
Touro:
Mudanças internas profundas começam a refletir na forma como você se posiciona no mundo e nos relacionamentos. Situações que estavam travadas ganham movimento, especialmente em temas ligados a identidade, limites e parcerias. O que antes gerava atrito tende a se reorganizar.
Dica cósmica: ajustes internos bem feitos sustentam grandes viradas externas.
Libra:
Questões ligadas a finanças compartilhadas, dívidas, intimidade e liberdade emocional entram em fase de resolução. O momento favorece reorganizações práticas e também decisões importantes em relações que vinham exigindo demais. Você retoma o controle da própria vida.
Dica cósmica: liberdade emocional também é uma forma de prosperidade.
Aquário:
Mudanças em casa, na família ou na base emocional começam a fazer mais sentido. Relações passam por redefinições e você entende melhor o que precisa ser deixado para trás. Mesmo que ainda haja ajustes, o peso diminui e a sensação é de recomeço mais consciente.
Dica cósmica: estabilidade começa quando você honra o que sente de verdade.
