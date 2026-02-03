Cor e número da sorte de hoje (3 de fevereiro): os signos sentem vontade de mudar algo que já não faz sentido

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 09:00
Esta terça-feira pede atenção aos sinais de cansaço emocional e mental. Muitos signos percebem que insistir em certos padrões já não traz os mesmos resultados. As cores e números da sorte ajudam a equilibrar emoções, clarear decisões e tornar o dia mais leve, mesmo diante de pressões ou dúvidas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: O dia pode exigir mais controle emocional diante de cobranças externas. Ajustar expectativas evita desgaste desnecessário.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 1
Touro: A terça favorece organização financeira e disciplina com a rotina. Pequenos cortes e ajustes trazem mais tranquilidade.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 9
Gêmeos: A mente busca estímulos novos, mas o dia pede escolhas racionais. Conversas claras evitam mal-entendidos.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 2
Câncer: O dia favorece recomeços práticos e fortalecimento de vínculos próximos. Valorizar o que é familiar traz segurança.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 9
Leão: Reconhecimento surge quando você assume responsabilidades com maturidade. Evitar exageros ajuda a manter o equilíbrio.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 7
Virgem: A vontade de mudar o ambiente ou a rotina fica mais forte hoje. Planejar antes de agir evita arrependimentos.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 3
Libra: O dia pede paciência com processos mais lentos. Resolver tudo com diálogo reduz tensões desnecessárias.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 5
Escorpião: Estratégia e foco ajudam a avançar sem se expor demais. Nem tudo precisa ser decidido agora.
Cor da sorte: Azul
Número da sorte: 8
Sagitário: O dia favorece crescimento profissional, mas exige controle de gastos. Expectativas mais realistas trazem alívio.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 11
Capricórnio: Constância é mais importante do que velocidade hoje. Avanços discretos constroem segurança a longo prazo.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 7
Aquário: A terça pede revisão de metas e menos teimosia. Ajustar rotas agora evita frustrações futuras.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 22
Peixes: Sensibilidade em alta ajuda a resolver questões com mais empatia. Ouvir a intuição faz diferença nas escolhas.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 3