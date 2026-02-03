ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (3 de fevereiro): os signos sentem vontade de mudar algo que já não faz sentido

O dia traz inquietação interna, desejo de renovação e a necessidade de ajustar caminhos antes que o desconforto aumente

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

Esta terça-feira pede atenção aos sinais de cansaço emocional e mental. Muitos signos percebem que insistir em certos padrões já não traz os mesmos resultados. As cores e números da sorte ajudam a equilibrar emoções, clarear decisões e tornar o dia mais leve, mesmo diante de pressões ou dúvidas. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: O dia pode exigir mais controle emocional diante de cobranças externas. Ajustar expectativas evita desgaste desnecessário.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 1

Touro: A terça favorece organização financeira e disciplina com a rotina. Pequenos cortes e ajustes trazem mais tranquilidade.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 9

Gêmeos: A mente busca estímulos novos, mas o dia pede escolhas racionais. Conversas claras evitam mal-entendidos.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 2

Câncer: O dia favorece recomeços práticos e fortalecimento de vínculos próximos. Valorizar o que é familiar traz segurança.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 9

Leão: Reconhecimento surge quando você assume responsabilidades com maturidade. Evitar exageros ajuda a manter o equilíbrio.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 7

Virgem: A vontade de mudar o ambiente ou a rotina fica mais forte hoje. Planejar antes de agir evita arrependimentos.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 3

Libra: O dia pede paciência com processos mais lentos. Resolver tudo com diálogo reduz tensões desnecessárias.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Escorpião: Estratégia e foco ajudam a avançar sem se expor demais. Nem tudo precisa ser decidido agora.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 8

Sagitário: O dia favorece crescimento profissional, mas exige controle de gastos. Expectativas mais realistas trazem alívio.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 11

Capricórnio: Constância é mais importante do que velocidade hoje. Avanços discretos constroem segurança a longo prazo.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 7

Aquário: A terça pede revisão de metas e menos teimosia. Ajustar rotas agora evita frustrações futuras.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 22

Peixes: Sensibilidade em alta ajuda a resolver questões com mais empatia. Ouvir a intuição faz diferença nas escolhas.

Cor da sorte: Açafrão